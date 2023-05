SECOM, ein milliardenschwerer Sicherheitsintegrator investiert in zwei weltweit führende Anbieter von Cloud Physical Security, um den Einsatz von KI zu beschleunigen und die Sicherheit zu verbessern

Eagle Eye Networks, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Videoüberwachung, und Brivo, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Zutrittskontroll- und Smart-Space-Technologien, gaben heute eine der bisher größten Investitionen im Bereich "Cloud Physical Security" bekannt. SECOM CO., LTD, laut Forbes Global 2000 eines der weltweit größten Unternehmen für integrierte Sicherheitslösungen, hat sich mit der Kapitalsumme von insgesamt 192 Millionen US-Dollar an den beiden Unternehmen beteiligt 100 Millionen US-Dollar davon entfallen auf Eagle Eye Networks und 92 Millionen US-Dollar auf Brivo.

Eagle Eye Networks und Brivo sind zwei unabhängige Unternehmen, die sich beide mehrheitlich im Besitz von Dean Drako befinden. Drako gründete Eagle Eye Networks im Jahr 2012 und ist dort als CEO tätig; 2015 erwarb er eine Mehrheitsbeteiligung an Brivo und fungiert als dessen Vorstandsvorsitzender (Chairman).

"Die Investition von SECOM unterstreicht, dass cloud- und KI-basierte Lösungen die Zukunft der physischen Sicherheit sind", so Drako. "Sowohl Eagle Eye als auch Brivo werden einen erheblichen Teil der Investition für die Weiterentwicklung KI-basierter Systeme verwenden, die die Sicherheit von Unternehmen weltweit drastisch verbessern. Die offenen Plattformen von Eagle Eye und Brivo bieten den Kunden bereits jetzt eine große Auswahl an effizienten und innovativen Sicherheitssystemen und die Investition beschleunigt diese Entwicklung noch."

Die plattformoffenen Lösungen der unabhängigen Unternehmen Eagle Eye Networks und Brivo lassen sich sehr gut mit den Systemen vieler Technologie-Drittanbieter integrieren, etwa mit den führenden Plattformen für Immobilienverwaltung und Property Technology (Proptech). Darüber hinaus bieten Eagle Eye und Brivo eine vollständig integrierte Lösung, die globale Unternehmen nutzen, um Risiken zu handhaben, Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Die kombinierten Fähigkeiten der Unternehmen ermöglichen eine KI-gestützte Analyse von Videoüberwachung und Zutrittskontrolle in Echtzeit und optimieren so die Sicherheit.

Eagle Eye Networks wird die Investition für die weitere Entwicklung seiner KI-basierten Analysefunktionen wie Eagle Eye Smart Video Search, Smart Alarms und Vehicle Intelligence sowie für die Ausweitung seiner weltweiten Aktivitäten nutzen.

Brivo wird die Investition nutzen, um weiterhin den Vertrieb und das Marketing auszubauen, die Produktentwicklung zu beschleunigen, die Support- und Betriebsfunktionen zu erweitern und strategische Übernahmen zu prüfen. Zudem wird Brivo die zusätzlichen Investitionen nutzen, um seine Expansion in Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum fortzusetzen sowie die Smart-Spaces- und KI-Funktionalität der "Brivo Access Platform" für seine Kunden aus den Bereichen Unternehmen, Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien zu verbessern.

"SECOM kann auf eine lange Geschichte von Innovationen zurückblicken, die bis zu Japans erstem Online-Sicherheitssystem für den kommerziellen Einsatz im Jahr 1966 zurückreicht", erklärt Sadahiro Sato, SECOM Managing Executive Officer. "Wir sind immer bestrebt, Dienste und Systeme anzubieten, die Sicherheit, Ruhe und geschäftliche Effizienz gewährleisten. Unsere Investition in Eagle Eye Networks und Brivo, die Marktführer im Bereich cloudbasierter physischer Sicherheitslösungen, ist eine Investition in die gemeinsame Mission unserer drei Unternehmen: die bestmögliche Technologie für die Sicherheit von Unternehmen und Menschen bereitzustellen."

Über Brivo

Brivo, Inc. hat vor über 20 Jahren die Kategorie der cloudbasierten Zutrittskontroll- und Smart Spaces-Technologie geschaffen und ist nach wie vor der weltweit führende Anbieter solcher Systeme für gewerbliche Immobilien, Mehrfamilienhäuser und große dezentral aufgestellte Unternehmen. Das umfassende Produkt-Portfolio und die offene API des Unternehmens bieten Unternehmen leistungsstarke digitale Tools, um die Sicherheitsautomatisierung zu erhöhen, die Nutzererfahrung von Mitarbeitern und Mietern zu verbessern und die Sicherheit aller Menschen und Vermögenswerte in der bebauten Umgebung zu erhöhen. Die Brivo-Plattform für den Gebäudezutritt ist heute die digitale Grundlage für die weltweit größte Ansammlung von Kundengebäuden und schützt über 300 Millionen Quadratmeter Immobilienfläche in 42 Ländern. https://getbrivo.de/

About Eagle Eye Networks

Eagle Eye Networks is the global leader in cloud video surveillance, delivering cyber-secure, cloud-based video with artificial intelligence (AI) and analytics to make businesses more efficient and the world a safer place. Businesses of all sizes utilize the Eagle Eye Cloud VMS (video management system) to centralize their video surveillance and obtain better security and operations. Purpose built for the cloud and AI, the Eagle Eye Cloud VMS addresses customers' security and operational needs with unlimited scalability, simple usage-based subscription pricing, advanced analytics, integrated AI, and an open RESTful API platform delivering flexibility. Eagle Eye sells through a global network of resellers and integrators. Founded in 2012, Eagle Eye is headquartered in Austin, Texas, with offices in Amsterdam, Bangalore, and Tokyo. Learn more at www.een.com.

About SECOM

SECOM CO., LTD., a pioneer in Japan's security services industry, was established in 1962. Since then, the Company has sought to create innovative services that benefit society as a whole, in line with its mission of helping achieve a society free from concerns. Today, SECOM, comprising the parent company and the companies of the SECOM Group, strives to create services and systems that deliver safety and peace of mind, as well as make life more comfortable and convenient, whenever and wherever necessary, for anyone and everyone, and in so doing to realize its Social System Industry vision, which describes a framework of distinctive, integrated services and systems. The Company's extensive business portfolio currently encompasses security services, fire protection services, medical services, insurance services, geospatial information services, business process outsourcing and information and communications technology (BPO and ICT) services, and other services.

