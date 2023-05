München (ots) -Im aktuellen Internetagentur-Ranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) gewinnt diva-e in diesem Jahr einen Platz und steigt auf Rang 7 auf. Mit dem 2022 realisierten Umsatz von 94,78 Millionen behauptet sich diva-e weiterhin unter den führenden Digitalagenturen Deutschlands und verzeichnet einen Zuwachs von 9,8 Prozent trotz Verkauf des Data-Center-Business im vierten Quartal. Dieses Ergebnis bestätigt die Strategie, sich auf das wachstumsstarke Kerngeschäft im Bereich End-to-End E-Commerce, Digital Consulting Services und Cloud-Plattformen zu fokussieren.Für dieses Jahr erwartet diva-e-Gründer und CEO Tilman Au einen weiteren Wachstumssprung auf mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. "Mit der erfolgreichen Begleitung unserer Kunden auf den Weltmärkten, neuen Technologiepartnern und unserer ganzheitlichen Strategie sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt", sagt Au. Das bestätigt auch die Lünendonk-Studie zu den Marktführern im Bereich Digital Experience Services, die diva-e in eine Liga mit den internationalen Top-Unternehmen der Branche wie Deloitte, Accenture, IBM und PwC positioniert.Global an der Seite deutscher WeltmarktführerInternationalisierung eingeleitet: Die Eröffnung des US-Büros in Cincinnati, Ohio, ermöglicht es diva-e, die Digital-Commerce-Plattformen seiner global agierenden Kunden noch besser auf die lokalen User-Gewohnheiten, deren Kultur, Logistik und Best Practices auszurichten. Beim Aufbau und der Pflege von Onlineplattformen für den US- und weitere internationale Märkte begleitet diva-e große deutsche Retailer und Industrieunternehmen. "Dieser Schritt wird nicht der einzige bleiben, um Unternehmen auf den Weltmärkten zu begleiten", erklärt diva-e-Gründer und CCO Sirko Schneppe. "Bereits heute bieten wir unsere Application-Management- Dienstleistungen in den unterschiedlichen Zeitzonen im 24-Stunden-Service an."Erfolgreich mit ganzheitlichen KundenprojektenIn dem intensiven Wettbewerbsumfeld konnte diva-e nicht nur die Beziehungen mit langjährigen Kunden ausbauen, sondern auch viele neue Kunden gewinnen. Mit dmTECH, der IT-Tochter der Drogeriemarktkette dm-drogerie markt, hat diva-e nach nun über zehnjähriger Zusammenarbeit neue Projekte gestartet. Für den Photovoltaik-Hersteller SMA Solar Technology AG wurde eine neue Online-Shop-Lösung zur Bestellung von Ersatzteilen, Zubehör und Software erstellt und ein 360-Grad-Portal für ein besseres Kundenerlebnis eingerichtet. Ähnliche Projekte wurden für viele Kunden durchgeführt, unter anderem den europäischen Tierfutter-Marktführer Fressnapf-Gruppe, den Sensorenhersteller Ifm und den Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG. Im Automotive-Bereich mit Kunden wie Continental, Bentley und Mazda hat sich diva-e einen starken Footprint aufgebaut.Unternehmen verlangen ganzheitliche DigitallösungenIn den vergangenen Jahren hat die Zahl der Shopping- und Informationskanäle so sehr zugenommen, dass die notwendigen Technologien unüberschaubar geworden sind. Um die Komplexität zu reduzieren, Verkaufskanäle und Technologie besser aufeinander abzustimmen und ein umfassendes Markenerlebnis zu ermöglichen, hat diva-e eine ganzheitliche Digitalstrategie für unterschiedliche Szenarien entwickelt. Mit der Omnichannel-Plattform-Strategie, mit Data Management, Hosting und weiteren Services hat diva-e die Antwort auf das wachsende Kundenbedürfnis nach integrierten Lösungen aus einem Guss, von der Strategie und Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb."Unser ganzheitlicher Ansatz deckt die gesamte digitale Wertschöpfungskette ab", erklärt CEO Au. "So ermöglichen wir unseren Kunden, in der zunehmend komplexen digitalen Welt von heute wettbewerbsfähig zu bleiben und digitale Champions zu werden."Herausforderungen der Zukunft im BlickVon der Unterstützung der Unternehmen im Bereich E-Commerce und digitale Plattformen hat diva-e sein Angebot auf integrierte Digital Experience Prozesse ausgebaut, die, unterstützt durch Künstliche Intelligenz, völlig neue Implementierungskonzepte erlauben. "Damit bieten wir nun integrierte Geschäftsmodell-, Experience- und technologische Beratung aus einer Hand an und sorgen für mehr Online-Transaktionen bei unseren Kunden", sagt CCO Sirko Schneppe.Als führendes Unternehmen im Bereich Digital-Commerce ist diva-e Kristallisationspunkt der Entwickler-Community. Ende April hat diva-e mit großem Zuspruch das Festival "Time to perform" veranstaltet. Hier konnten Führungskräfte, Digital-Marketing-Manager, Experten und interessierte Unternehmen neue Trends diskutieren, Performance-Lösungen entdecken und in praktischen Workshops erfolgreiches Online-Marketing ausprobieren. Und für den September lädt diva-e als offizieller Organisator und Gastgeber nach einjähriger Pause zu Europas bedeutendster AEM-Entwicklerkonferenz adaptTo nach Berlin ein.Über diva-e:Mit knapp 95 Millionen Euro Jahresumsatz (2022) gehört diva-e zu den Top Ten der führenden Digitaldienstleistern in Deutschland. Über diva-e:Mit knapp 95 Millionen Euro Jahresumsatz (2022) gehört diva-e zu den Top Ten der führenden Digitaldienstleistern in Deutschland. Als "Transactional Experience Partner (TXP)" schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Kreation vollständig ab. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, SAP Hybris, Spryker, e-Spirit, Microsoft und Bloomreach zusammen. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie EDEKA, E.ON, FC Bayern München und Carl Zeiss. diva-e beschäftigt rund 900 Mitarbeitende an insgesamt zehn Standorten in Deutschland, Bulgarien (Sofia) und den USA (Cincinnati).Weitere Informationen unter www.diva-e.com