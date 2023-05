Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4311/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/63 geht es um etwas Verwirrung über die Performance der Erste Group-Aktie, weiters um Spoiler zur FMA (Auflösung am 22.5.), zu einem neuen Börsekandidaten (Auflösung am 20.5.) und Kapsch TrafficCom (Auflösung am ???). Ach ja: Crossing sollte man nicht machen, da kommt die FMA drauf.Helmut Ettl (FMA) ab 22.5. unter http://www.audio-cd.at/people .Börseaspirant ab 20.5. unter http://www.sportgeschichte.at/sportwochepodcast . - Michael Müller ist wohl DER Netzwerker in der Finanzberatungsbranche und seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Wir reden über Stationen bei der Raiffeisen ...

