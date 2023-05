Silberpreis fällt kräftig - Anleger fürchten Staatsbankrott der USA

Der Silberpreis fällt im Zuge andauernder Unsicherheiten rund um die US-Schuldenkrise und wieder an Fahrt aufnehmenden Zinssorgen unter die psychologische Marke von 25 Dollar. Mittlerweile kostet eine Unze des Edelmetalls lediglich 23,64 Dollar und damit im 0,37 Prozent weniger im Vergleich zum Vortag. Hintergrund: Diskussionen um Schuldenobergrenze dauern an US-Finanzministerin Janet Yellen hat vor einer globalen Panik an den Finanzmärkten im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt gewarnt. Seit Wochen streiten sich Republikaner und Demokraten um die Anhebung der Schuldenobergrenze. In diesem Zusammenhang droht bereits Ende Mai bzw. Anfang Juni eine Pleite, was drastische Folgen für weltweiten Finanzmärkte initiieren könnte. Die Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar wurde bereits Mitte Januar erreicht, woraufhin die Vereinigten Staaten ihre monetären Reserven anzapfen mussten, um laufende Rechnungen begleichen zu können.

US-Präsident Joe Biden hatte am gestrigen Abend hochrangige Vertreter beider Lager in das Weiße Haus eingeladen, um die Situation zu klären. Die noch schwelenden Uneinigkeiten zwischen Demokraten und Republikaner könnten jedoch schon bald gelöst werden, hieß es. In der Vergangenheit kam es ebenfalls immer wieder zu einer Last-Minute-Lösung, was Börsianer hoffen lässt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

