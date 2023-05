Der DAX bewegt sich seit Wochen in einer Seitwärtsbewegung, kann sich aber weiterhin im Bereich um den 10er-EMA halten. Wie in den Vortagen erreichte der DAX das bisherige Tagestief am heutigen Mittwoch bei 15.900 Punkten direkt am 10er-EMA. Aktuell zeigt sich der DAX wieder höher bei 15.960 Punkten. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist mit weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre bei 16.000 Punkten zu sehen, ...

