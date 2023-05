Vaduz (ots) -Energieministerin Sabine Monauni besuchte am Dienstag, 16. Mai 2023, zusammen mit Michael Baumgärtner, Geschäftsleiter von Liechtenstein Wärme, und Jürg Senn, Leiter der Energiefachstelle Liechtenstein, die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Buchs, um sich über die zukünftige Ausrichtung der KVA im Bereich der Energiegewinnung vor Ort zu informieren.Die Abwärme aus der KVA Buchs gilt als saubere und effiziente Energie und stellt einen zentralen Pfeiler zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele Liechtensteins dar. Entsprechend wird derzeit der Ausbau des liechtensteinischen Fernwärmenetzes durch "Liechtenstein Wärme" forciert. Neben der Energie für Fernwärmenetze werden in der KVA aus der Abwärme auch Prozessdampf u.a. für die liechtensteinische Industrie sowie Elektrizität erzeugt.In einem Rundgang durch die KVA erklärte Urs Brunner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Vereins für Abfallentsorgung (VfA), der die KVA betreibt, die einzelnen Schritte der Kehrichtverbrennung sowie die Funktionsweise der Energiegewinnung aus der entstehenden Abwärme.Thematisiert wurde auch die langfristige Planung des VfA. Da einige Bauteile der KVA Buchs an das Ende ihrer Lebensdauer kommen, laufen aktuell konzeptionelle Überlegungen für den Neubau der KVA über den Zeithorizont der nächsten zehn Jahre. Ein solcher Neubau würde es ermöglichen, die Abwärme künftig noch besser nutzen zu können.Die Abwärme der KVA ist auch Gegenstand der Interpellationsbeantwortung der Regierung, die im Juni-Landtag behandelt wird (https://www.llv.li/serviceportal2/amtsstellen/stabstelle-regierungskanzlei/bua_055_2023_interpellationsbeantwortung_fernwaerme.pdf).Pressekontakt:Ministerium Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100906820