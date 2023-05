Besonders viel um geht zwar weiter in Aktien von Formycon, 2G und Cliq Digital, am besten entwickelt hat sich aber ein anderes Unternehmen: der Bohrdienstleister Daldrup und Söhne. Die drei Fragen gehen diesmal an André Marques von EQS.17. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Rückkehr der Small Caps steht immer noch aus. Das Scale-Segment notiert, wie der SDAX, weiter deutlich unter den Hochs von 2021. Doch auf Small Caps spezialisierte Analysehäuser halten Scale-Aktien für stark unterbewertet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...