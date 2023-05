DJ Bayer bekommt in China erweiterte Zulassung für Nierenmedikament Kerendia

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer bekommt auch in China die Indikationserweiterung für ihr potenzielles Blockbuster-Medikament Kerendia auf frühe Stadien der chronischen Nierenerkrankung bei Typ-2-Diabetes-Patienten. Das teilte die Pharma-Sparte in Berlin mit. "2021 lebten 141 Millionen Erwachsene in China mit Diabetes und waren dem Risiko schwerer Komplikationen wie chronischer Nierenerkrankung ausgesetzt", sagte Chief Medical Officer Michael Devoy. Bis zu 40 Prozent aller Patienten mit Typ-2-Diabetes entwickelten eine chronische Nierenerkrankung.

Kerendia zählt mit einem prognostizierten jährlichen Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro zur Gruppe der wichtigsten Medikamente von Bayer in den kommenden Jahren. In der EU war die erweiterte Zulassung bereits im Februar vergeben worden.

