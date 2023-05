DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. und Freitag, 19. Mai (vorläufige Fassung)

=== D O N N E R S T A G, 18. Mai 2023 *** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis *** 12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q 12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 264.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -20,0 zuvor: -31,3 15:30 US/Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), halbjährliche Anhörung zu Bankenaufsicht und -regulierung im Bankenausschuss des Senats *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm 18:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H - Märkte/Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland F R E I T A G, 19. Mai 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: -1,4% rev. (vorl.: -2,6%) gg Vm +6,7% rev. (vorl.: +7,5%) gg Vj 15:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Diskussionsrunde bei Texas Bankers Association Annual Convention *** 16:55 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Rede anlässlich einer Konferenz zu Ehren von Charles Goodhart (18:00 Teilnahme an einem Panel) *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Diskussion mit dem früheren Fed-Chairman Bernanke bei Thomas Laubach Research Conference *** - JP/G7, Beginn des Treffens der Staats- und Regierungschefs (bis 21.5), Hiroshima - SA/Gipfeltreffen der Arabischen Liga, Riad - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen - EU/Ratingüberprüfung für Irland (S&P); Italien (Moody's); Malta (Moody's); Portugal (Moody's); Slowakei (S&P) - Märkte/Börsenfeiertag Dänemark ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

