Hamburg (ots) -Schon für weniger als 300 Euro gibt es richtig gute Smartphones - aber auch Schrott! COMPUTER BILD hat sieben günstige Handys getestet.In Sachen Displayqualität müssen sich preiswerte Modelle nicht vor den Flaggschiffen verstecken. Den besten Bildschirm bieten das Redmi 11 Pro 5G und Motorola Edge 30 Neo.Das sieht bei den Kameras etwas anders aus: Tatsächlich schneiden einige Geräte ordentlich ab, doch gegen das Galaxy S23 etwa haben günstige Smartphones kaum eine Chance. Wer dennoch vorzeigbare Bilder knipsen will, sollte zum Xiaomi Poco X5 Pro greifen.Beim Arbeitstempo sind die Unterschiede zwischen Top-Geräten und Mittelklasse- Smartphones besonders groß. Dennoch gibt es einen Lichtblick, und wieder ist es das Poco X5 Pro. Und einen starken Akku gibt es auch schon für kleines Geld. Tatsächlich übertrumpft hier das Motorola Edge 30 Neo nicht nur all seine günstigen Konkurrenten, sondern auch das S23.Ergebnis: Das Xiaomi Poco X5 Pro (300 Euro) holt sich mit großem, hellem OLED-Display, starker Kamera und langer Ausdauer den Testsieg. Ein Tipp für auf Nachhaltigkeit bedachte Käufer ist das Gigaset GS5: Hier lässt sich sogar der Akku wechseln. Der Preistipp ist das Realme Narzo 50 5G für 170 Euro.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 11/2023, die ab 19. Mai 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste.