Der DAX schafft es aktuell nicht nachhaltig über 16.000 Punkte. Dabei stehen eine ganze Reihe von Ereignissen auf der Agenda, die noch nicht final abgearbeitet sind. Welche Rolle die Zinserwartungen der USA, die konjunkturelle Lage in China und Palladium als "Friedenstaube in Kriegszeiten" spielen, erfahren Sie in diesem Interview mit Christoph Zwermann von Zwermann Financial.