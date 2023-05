Robert Habeck will aus Compliance-Gründen den Bundespräsidenten bitten, Patrick Graichen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Interne Prüfungen haben dem Grünen-Politiker zufolge "einen Fehler zu viel" zu Tage gefördert.Bislang hatte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) immer vor seinen umstrittenen Staatssekretär gestellt, aber jetzt will er Patrick Graichen doch in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen. Wie Habeck am Mittwoch in einem Statement mitteilte, ist nach internen Prüfungen am Dienstagabend ein Sachverhalt aufgetaucht, welcher "der eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...