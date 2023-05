Toshiba wird für seine globale Expansionsstrategie, seine Forschung und Entwicklung und seine ELERA Commerce Platform, mit der Möglichkeit zur Selbstoptimierung, ausgezeichnet

Nur drei Jahre nach der Einführung der ELERA Commerce Platform, die Einzelhändler in die Lage versetzt die digitale Transformation zu beschleunigen, wurde Toshiba im IDC MarketScape "Worldwide Retail Commerce Platform Software Vendors 2023 Vendor Assessment" (Doc US49436223, April 2023) als "Major Player" (wichtiger Player) ausgezeichnet.

"In so kurzer Zeit so gewürdigt zu werden, spricht für die harte Arbeit und das Engagement unserer globalen Organisation und die enge Partnerschaft, die wir mit unseren Kunden pflegen", so Rance Poehler, President und CEO von Toshiba Global Commerce Solutions. "ELERA hat auf dem Markt schnell an Dynamik gewonnen, weil der einheitliche Ansatz der Lösung, der von Kunden und Branchen-Influencern gleichermaßen anerkannt wird, auf einzigartige Weise sowohl als Fundament als auch als Beschleuniger für das Wachstum und die digitale Transformation von Einzelhändlern dient.

Durch unser wachsendes Angebot an Lösungen und Selbstoptimierungs-Tools ermöglichen wir Einzelhändlern, ihre Geschäfte intelligenter und agiler zu machen, sodass sie sich verändernden Anforderungen der Verbraucher anpassen und diese besser antizipieren und erfüllen können."

"ELERA ist eine dynamische Einzelhandelsplattform, die einen signifikanten Fortschritt bei der Globalisierung unserer Einzelhandelsstrategie basierend auf unseren Werten und unserer Philosophie darstellt, um Einzelhändlern zu ermöglichen, an jedem Ort, an dem sie operieren, erfolgreich zu sein", sagte Hironobu Nishikori, President und CEO of Toshiba Tec Corporation. "Wir fühlen uns durch die auf Vertrauen basierenden Partnerschaften, die wir mit bestehenden und potenziellen Kunden haben, sehr geehrt, und sind stolz auf unsere ELERA-Erfolge bei Kunden in Japan, Europa, Lateinamerika und den USA, die diese Reise gemeinsam mit uns bestreiten."

IDC MarketScape ist das führende Anbieterbewertungs-Tool der IT-Branche und stellt detaillierte quantitative und qualitative Bewertungen des IT-Markts bereit.

Der IDC MarketScape Retail Commerce Software Platform Report 2023 bewertet die Fähigkeiten und Strategien von Softwareanbietern für Einzelhandelsplattformen mit einer bedeutenden Präsenz im Einzelhandel.

Ein wichtiges Bewertungskriterium ist dabei, wie IT-Käufer die Vorteile der Einzelhandelsplattform-Software wahrnehmen, wenn es darum geht, sowohl die einzigartigen und sich ständig ändernden Bedürfnisse der Einzelhändler wie auch die Strategie und das Engagement der Anbieter für Innovationen zu erfüllen und damit den Einzelhändlern einen anhaltenden Omnichannel-Erfolg zu ermöglichen.

Gemäß IDC MarketScape Report 2023 loben Kunden Toshiba für die Innovationskultur des Unternehmens. Diese beruht auf einer langfristigen Roadmap, die in Zusammenarbeit mit Einzelhändlern und im Einklang mit zukünftigen Einzelhandelstrends entwickelt wird.

"Toshiba kombiniert seine historische Expertise und sein innovatives Voice-of-the-Customer-Programm zur Unterstützung von Omnichannel-Handelsanwendungsbereiche, darunter Einkäufer-Marketing, Asset-Schutz und Schadensvermeidung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg", so Ornella Urso, Research Manager für den Bereich weltweites Einzelhandels-Kundenerlebnis und Handelsstrategien bei IDC.

Weitere Informationen zum Bericht finden Sie hier.

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Zu diesem Zweck wird eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und künftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern zudem eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions ermöglicht den Erfolg von Einzelhändlern mithilfe eines dynamischen Ökosystems intelligenterer, agilerer Lösungen und Services, mit denen Einzelhändler sich resilient mit Generationen von Verbrauchern weiterentwickeln und an die Marktbedingungen anpassen können. Unterstützt durch ein globales Team engagierter Mitarbeiter und Partner, erhalten Einzelhändler mehr Transparenz und Kontrolle über ihren Geschäftsbetrieb, während sie gleichzeitig die nötige Flexibilität haben, um Einzelhandelserfahrungen zu schaffen, skalieren und transformieren, die die sich ständig verändernden Anforderungen der Verbraucher antizipieren und erfüllen. Um mehr zu erfahren, gehen Sie auf commerce.toshiba.com und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

