DJ MÄRKTE USA/Aktien mit zaghafter Erholung

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Verhalten positiv fällt am Mittwoch der Start an den US-Börsen aus. Das Thema Schuldenobergrenze lässt die Akteure nicht nur an der Wall Street nicht los. In einer zweiten Gesprächsrunde über eine Anhebung der Schuldenobergrenze kamen sich die streitenden Parteien am Dienstag immerhin atmosphärisch näher. Konsens zwischen Demokraten und Republikanern scheint zu sein, dass ein Zahlungsausfall keine Option sei. Laut dem Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Republikaner Kevin McCarthy, könnte eine Einigung bis zum Ende der Woche möglich sein. Präsident Joe Biden wird vorzeitig von einer Asienreise zurückkehren, um sich am Sonntag wieder mit der Schuldenkrise zu befassen.

Daneben dürfte die Kauflaune an den US-Börsen auch dadurch gedämpft bleiben, dass diverse US-Notenbanker es zuletzt als zu früh bezeichneten, den Zinserhöhungsprozess für beendet zu erklären. Vor diesem Hintergrund war es mit den Renditen der US-Anleihen an den vergangenen Tagen stetig moderat nach oben gegangen. Aktuell ist eine zaghafte Gegenbewegung zu beobachten, was der Stimmung für Aktien leicht zuträglich sein dürfte. Neue Daten zu Baubeginnen und -genehmigungen im April sind derweil im Rahmen der Erwartung ausgefallen und dürften somit kaum bewegen.

Der Dow-Jones-Index liegt kurz nach dem Start 0,4 Prozent im Plus bei 33.137 Punkten. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes legen ähnlich zu.

Target und TJX moderat im Plus

Mit Blick auf die konjunkturelle Lage, die in den USA stark von der Konsumnachfrage abhängt, kommen von Einzelhandelsunternehmen erneut eher durchwachsene Signale. Der Discounter Target hat mit seinen Erstquartalszahlen die Erwartungen übertroffen, hält aber an seinem Gesamtjahresausblick lediglich fest, weil er im Gewinnausblick auf das laufende Quartal wegen sich abschwächender Umsatztrends weniger zuversichtlich ist. Die Aktie steigt um 0,5 Prozent.

Der Einzelhandelskonzern TJX (+1,0%) hat seine Jahresgewinnprognose nach guten Erstquartalszahlen dagegen erhöht. Ursächlich seien ein Rückgang der Frachtkosten und günstiges Timing bestimmter Ausgaben. Die Aktie liegt knapp im Minus. Am Vortag waren für April durchwachsene US-Einzelhandelsumsätze vermeldet worden und Home Depot hatte mit ihrem Gewinnausblick enttäuscht.

Einlagen bei Regionalbank Western Alliance weiter gestiegen

Western Alliance machen einen Satz um 13 Prozent. Die Regionalbank hat über weiter gestiegene Kundeneinlagen berichtet. Im Sog geht es für die schwer gebeutelte Pacwest-Aktie ähnlich deutlich nach oben. Die Entwicklung der Einlagen bei den Regionalbanken ist seit einigen Wochen ein viel beachteter Faktor zur Beurteilung der Solidität der Finanzhäuser.

Tesla gewinnen 0,7 Prozent. Unternehmenschef Elon Musk kündigte auf der Hauptversammlung nicht nur zwei neue Modelle an, sondern auch, dass der Elektroautohersteller nun auch Werbung schalten wolle.

Manchester United (+4,5%) profitieren davon, dass der katarische Bankier Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani angeblich ein verbessertes Angebot für den Fußballverein abgegeben hat. Es soll sich auf 5,5 Milliarden Dollar belaufen, berichtet die Zeitung Guardian.

Doximity büßen dagegen 8,4 Prozent ein. Das Netzwerk für Mediziner hat mit seinen Erstquartalszahlen enttäuscht. Keysight Technologies (+9,3%) hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, Container Store (-12,1%) hat dagegen im Berichtsquartal einen unerwarteten Verlust verzeichnet und auch mit dem Ausblick enttäuscht.

Der Lebensversicherer National Western Life (+23,6%) hat angekündigt, strategische Alternativen zu prüfen, um den Wert für seine Aktionäre zu erhöhen. Eine Entscheidung über einen Verkauf, eine Fusion oder eine andere Transaktion ist aber noch nicht getroffen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.136,62 +0,4% 124,48 -0,0% S&P-500 4.128,60 +0,5% 18,70 +7,5% Nasdaq-Comp. 12.394,33 +0,4% 51,28 +18,4% Nasdaq-100 13.481,57 +0,4% 55,56 +23,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,08 +0,9 4,08 -33,6 5 Jahre 3,52 -1,0 3,53 -48,0 7 Jahre 3,51 -1,7 3,53 -45,9 10 Jahre 3,52 -2,0 3,54 -35,9 30 Jahre 3,84 -1,7 3,86 -13,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,0826 -0,3% 1,0860 1,0858 +1,1% EUR/JPY 148,47 +0,2% 148,50 148,28 +5,8% EUR/CHF 0,9758 +0,2% 0,9736 0,9737 -1,4% EUR/GBP 0,8680 -0,2% 0,8714 0,8697 -1,9% USD/JPY 137,16 +0,6% 136,81 136,57 +4,6% GBP/USD 1,2473 -0,1% 1,2456 1,2484 +3,1% USD/CNH (Offshore) 7,0099 +0,2% 7,0110 6,9945 +1,2% Bitcoin BTC/USD 26.708,99 -1,1% 26.996,78 27.023,81 +60,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,91 70,86 +1,5% +1,05 -10,3% Brent/ICE 76,10 74,91 +1,6% +1,19 -9,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,11 31,82 +0,9% +0,28 -59,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.983,83 1.989,15 -0,3% -5,33 +8,8% Silber (Spot) 23,81 23,78 +0,2% +0,04 -0,6% Platin (Spot) 1.077,73 1.062,00 +1,5% +15,73 +0,9% Kupfer-Future 3,75 3,66 +2,4% +0,09 -1,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2023 09:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.