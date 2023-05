Der Ölpreis hat sich in der letzten Zeit aufgrund schwacher Konjunkturdaten deutlich abgeschwächt. Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank rechnet allerdings damit, dass die Preise für Rohöl in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen werden. Auch der Goldpreis dürfte weiter ansteigen. Das Edelmetall war bei den Anlegern zuletzt besonders beliebt, da es in Krisenzeiten als sicherer Hafen aufgesucht wird. Welche Metalle außerdem aktuell interessant für Investierende sind, erfahren Sie Interview.