Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Aktien Frankfurt: Dax schafft es nicht über 16 000 Punkte Die Unsicherheit wegen des drohenden Zahlungsausfalls der USA hindert auch am Mittwoch den Dax am Sprung über die runde Marke von 16 000 Punkten. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,38 Prozent höher auf 15 957,94 Punkten. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + ...

Den vollständigen Artikel lesen ...