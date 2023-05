Essen (ots) -Ein kompletter Wocheneinkauf unter 49 Euro? Mit ALDI kannst du's dir leisten: Dank günstiger und qualitativ hochwertigen ALDI Eigenmarken.Wer auf ALDI Eigenmarken vertraut, der muss auf Qualität nicht verzichten. Im Gegensatz zu Markenprodukten hat ALDI bei Eigenmarken alles in der Hand - von der Rezeptur, über die Verpackung bis hin zur Lieferkette. Der Erfinder des Discounts gibt vor, wie das Produkt aufgebaut sein soll, hat die volle Kontrolle über die Inhaltsstoffe und damit direkten Einfluss auf die Qualität - die auch ständig überprüft wird."Ein kompletter Wocheneinkauf für unter 50 Euro beweist wieder einmal: Dank des ALDI Tiefpreisversprechens müssen unsere Kund:innen nicht zwischen Preis und Leistung unterscheiden", sagt Gianfranco Brunetti, Managing Director Marketing & Communications für ALDI Nord in Deutschland.Beworben wird die Aktion unter anderem mit ganzseitigen Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen und auf den digitalen Kanälen von ALDI Nord.Kund:innen schätzen ALDI Eigenmarken sehr: Wie bereits 2021 und 2022 ist ALDI auch 2023 im Preis-Leistungs-Ranking (https://www.aldi-nord.de/unternehmen/presse/Preis-Leistungs-Sieger-im-Lebensmitteleinzelhandel.html) von YouGov in Kooperation mit Handelsblatt zum Sieger gekürt worden. Auch beim Kundenmonitor® Deutschland 2022 belegt ALDI Nord in der Kategorie Qualität der Eigenmarken den ersten Platz.Pressekontakt:Emily Rosberger: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/5512065