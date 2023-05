Shanghai (ots/PRNewswire) -Vom 5. bis 8. Mai Mai präsentierte DAHON sein spannendes Produktsortiment und seine hochmoderne Faltradtechnik am Stand E1 1305 auf der China Cycle im Shanghai New International Expo Center. Unter dem Motto "Safer, Smarter and Greener" (Sicherer, intelligenter und umweltfreundlicher) nahmen in diesem Jahr über 1.200 Akteure der Branche für E-Bikes und herkömmliche Fahrräder teil.Auf der Messe präsentierte DAHON mehr als 30 E-Bikes, nicht-elektrische Fahrräder und Falträder für Kinder, und die Standbesucher hatten die Gelegenheit, das neue Cargo-E-Bike "Cargoe T5", das Faltrad "Clinch C10" aus Carbonfaser, das beliebte "Archer P8" und das schnelle Pendler-E-Bike "Unio E16" zu erleben. Dr. David T. Hon, der CEO und Vorsitzende von DAHON, war ebenfalls am Stand anwesend und traf sich mit Fahrradherstellern und -nutzern, um die Spitzentechniken von Dahon zu erläutern.Zu den besonderen Highlights der Messe zählte das Radrennen von DAHON, an dem mehr als 200 Radfahrer teilnahmen und Deltec, die patentierte Technik von DAHON, am Fahrrad "Launch D8" testeten. Es war eine großartige Gelegenheit für die Teilnehmer, Deltec sowohl auf Outdoor-Teststrecken als auch am Stand von DAHON zu erleben und die Vorteile dieser bahnbrechenden Technik kennenzulernen. Deltec ist ein praktisches Kabel, das die Rahmenstärke und -steifigkeit des Fahrrads erhöht. Es ist ein großer Schritt nach vorn für die Fahrradkonstruktionstechnik, da es Falträder mit nur einem Träger steifer, stärker und schneller macht als einige der großrädrigen Mountainbikes.Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungs-Falträdern erhielt DAHON auf der Messe große Anerkennung von der Fahrradindustrie. DAHON wurde von China Cycle in die Auswahlliste der "spezialisierten, raffinierten und innovativen Fahrradunternehmen" aufgenommen. Auch die Technik "Sharing 360" machte von sich reden und erregte am Stand die Aufmerksamkeit vieler Unternehmen aus der Branche, die mit dem Team über eine mögliche Zusammenarbeit diskutierten.Die China Cycle 2023 war ein großer Erfolg für DAHON. Der Faltrad-Pionier begeisterte Fans und die Branche mit seiner weltweit anerkannten Fahrradtechnik. Die Marke blickt nun in die Zukunft, während sie sich weiterhin für die Entwicklung und Verbesserung ihrer Produkte einsetzt, damit alle Kunden ein qualitativ hochwertiges Fahrerlebnis genießen können. DAHON wird seine neuesten Modelle weltweit auf zwei kommenden Fahrradmessen präsentieren, wie die Inabike in Jakarta, Indonesien (24. Mai bis 26. Mai) und Eurobike in Frankfurt, Deutschland (21. Juni bis 25. Juni).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2078926/DAHON_booth_China_Cycle_2023.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2078927/DAHON_CEO_Dr_David_Hon_China_Cycle.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2078928/DAHON_s_Deltec.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahon-begeistert-das-publikum-mit-bahnbrechender-fahrradtechnik-auf-der-china-cycle-2023-301827378.htmlPressekontakt:Ben Ben,marketing@dahon.comOriginal-Content von: DAHON North America, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169986/5512061