Windsor, Connecticut (ots/PRNewswire) -SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) hat SS&C Blue Prism Process Intelligence 2.0 auf den Markt gebracht, die KI-gestützte Prozess- und Task-Mining-Lösung der nächsten Generation. Basierend auf ABBYY Timeline 6.0 beschleunigt die Lösung Prozesserkennung und -identifizierung um bis zu 80 %. Die Integration mit SS&C Blue Prism Chorus Business Process Management (BPM) ermöglicht eine kontinuierliche Prozessoptimierung und schnelle Skalierbarkeit. Die Verbesserungen ermöglichen es Unternehmen, Prozesse besser zu verwalten und zu optimieren, um maximale Geschäftsergebnisse zu erzielen."Wir waren auf der Suche nach einem Process-Intelligence-Tool, um den nächsten Schritt unseres Wegs zur Automatisierung zu gehen", so Antonín Šenfeld, Teamleiter RPA bei Uniqa. "BPPI ermöglichte uns dies und noch mehr, indem wir Process-Mining-Ergebnisse 70 % schneller als mit anderen Lösungen erzielten und 50 bisher unbekannte Automatisierungsmöglichkeiten identifizierten." Wir können Prozesse jetzt effektiver analysieren, schneller Geschäftswert schaffen und zuversichtlich sein, dass wir über das richtige Werkzeug verfügen, um unser Automatisierungsprogramm erfolgreich zu skalieren."Zu den Höhepunkten von Blue Prism Process Intelligence 2.0 gehören:- Prozess- und Aufgabeneinblicke in Echtzeit. Die erweiterte Prozesspfadanalyse hilft Unternehmen, schnell die Prozesse zu identifizieren, die die höchste Rendite generieren. Mit der neuen prädiktiven Analyse können Benutzer die angestrebten Geschäftsergebnisse vorhersagen, bevor sie Änderungen an Prozessen vornehmen. Das spart Zeit und verbessert die Ergebnisse.- Schnellere Wertschöpfung. Die Integration im gesamten SS&C Blue Prism-Portfolio ermöglicht einen schnellen Übergang von der Analyse von Echtzeiterkenntnissen zur Entwicklung automatisierter Prozesse, um bis zu 80 % schneller einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.- Erweiterte Task-Mining- und Automatisierungsfunktionen. Dies ermöglicht es Unternehmen, umfassendere Einblicke in das Mitarbeiterengagement zu liefern und proaktivere Prozessverbesserungen zu ermöglichen.- Unternehmensweite Skalierbarkeit mit erstklassiger Governance und Compliance. Die Integration mit den BPM-Funktionen von Blue Prism SS&C bietet einen vollständigen Einblick in die Prozesse des Unternehmens und ermöglicht eine kontinuierliche Prozessoptimierung und Prozesssimulation, um eine Spitzenleistung und vollständige Compliance zu erreichen."Die Optimierung von Prozessen erfordert eine laufende Analyse und die Fähigkeit, die Änderungen im Maßstab umzusetzen", sagte Colin Redbond, Senior V.P. Produkt, SS&C Blue Prism "Eine bessere Prozesstransparenz und -analyse ermöglicht es Unternehmen, vorherzusagen, welche Automatisierungen die höchsten Erträge bringen. Durch die Integration im gesamten SS&C Blue Prism-Technologie-Stack können Unternehmen die Auswirkungen digitaler Arbeitskräfte auf die Geschäftsergebnisse kontinuierlich analysieren und ihre Strategie anpassen, um optimale Ergebnisse zu erzielen."Einem Gartner®-Bericht zufolge "werden bis 2025 80 % der Unternehmen, die von der Erwartung einer Kostensenkung und einer aus der Automatisierung abgeleiteten verbesserten Prozesseffizienz getrieben werden, Process-Mining-Funktionen in mindestens 10 % ihrer Geschäftsabläufe integrieren." Im Bericht heißt es weiter: "Laut einer Gartner-Studie aus dem Jahr 2021, 'Forecast Analysis: Process Mining, Worldwide', stieg der weltweite Umsatz von Process-Mining-Software im Jahr 2021 um 46 % und soll von 2020 bis 2025 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33 % bis 2025 auf 2,3 Milliarden US-Dollar anwachsen." *Mehr als 2.800 Kunden weltweit führen ihre Abläufe auf SS&C Blue Prism aus und digitalisieren Abläufe in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheit und Pharma, Banken und mehr. Wenn Sie mehr über das intelligente Automatisierungsangebot von SS&C Blue Prism erfahren möchten, sprechen Sie mit einem Experten.* Gartner, Magic Quadrant für Prozess-Mining-Tools, Marc Kerremans, Kimihiko Iijima, Andrei Razvan Sachelarescu,Nick Duffy, David Sugden, 20. März 2023Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Erlaubnis verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu SS&C TechnologiesSS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und die Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Etwa 20.000 Finanzdienstleistungsunternehmen und Gesundheitsorganisationen, von den weltweit größten bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, verlassen sich auf SS&C, was Fachwissen, Skalierung und Technologie anbelangt.QUELLE: SSCWeitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.Folgen Sie SS&C auf Twitter, LinkedIn und Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ssc-fuhrt-blue-prism-process-intelligence-2-0-ein-um-die-betriebliche-exzellenz-und-die-geschaftsleistung-zu-verbessern-301827400.htmlPressekontakt:Weitere Informationen: Patrick Pedonti | Chief Financial Officer,SS&C Technologies,Tel.: +1-860-298-4738 | E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; Justine Stone | Investor,Relations,SS&C Technologies,Tel.: + 1- 212-367-4705 | E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; Medienkontakte: Jess Stefanowicz,PAN Communications,Tel.: (617) 502-4375,E-Mail: ssc@pancomm.comOriginal-Content von: SS&C, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168843/5512071