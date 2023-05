Die neue Enterprise-SSD von Solidigm senkt die Gesamtbetriebskosten um bis zu 27 und verbessert so die Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Solidigm, ein weltweit führender Anbieter innovativer NAND-Flash-Speicherlösungen, erweitert seine Produktserie D5 um die Solidigm D5-P5430, eine auf QLC basierende neue Solid-State-Drive (SSD), die sowohl für Mainstream- als auch für leseintensive Workloads optimiert ist.

Mit Blick auf die Tatsache, dass die meisten Unternehmensanwendungen leseintensiv sind, bietet die D5-P5430 eine PCIe QLC SSD der 4. Generation erhebliche Vorteile in Bezug auf die Speicherdichte und Gesamtbetriebskosten (TCO) und ermöglicht dabei eine Leseleistung, die den am häufigsten eingesetzten TLC SSDs in nichts nachsteht.

Die D5-P5430 ist sowohl für Mainstream Workloads (beispielsweise E-Mail/Unified Communications, Entscheidungsunterstützungssysteme, Objektspeicher und virtuelle Desktop-Infrastruktur) als auch für leseintensive Workloads (beispielsweise Content Delivery Networks, Data Lakes/Pipelines, Video-on-Demand) optimiert. Diese Workloads bestehen typischerweise zu 80 oder mehr aus Leseoperationen und müssen große Datenmengen mit hohem Durchsatz bewegen.

Solidigms D5-P5430 senkt Kosten und erhöht Leistung

Als Drop-in-Ersatz für auf TLC NAND basierende PCIe-basierte SSDs kann die D5-P5430 die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu typischen Speicherlösungen um bis zu 27 Prozent senken, danke einer 1,5 mal höheren Speicherdichte bei 18 Prozent niedrigeren Energiekosten. Das neueste Laufwerk von Solidigm punktet darüber hinaus auch mit einer um bis zu 14 höheren Gesamtschreibleistung im Vergleich zu führenden TLC-SSDs.

Dank ihrer hohen Speicherdichte bietet die D5-P5430 eine Vielzahl von Vorteilen für Rechenzentren in vielen Bereichen wie Energieeffizienz, Edge Computing und Nachhaltigkeit. Diese Lösung ermöglicht es, die Kosten für Strom und Kühlung erheblich zu reduzieren und gleichzeitig die Anzahl der benötigten Laufwerke im Vergleich zu alternativen Lösungen, um die Hälfte zu senken.

"Rechenzentren müssen große Datenmengen mit kosteneffizienten und nachhaltigen Lösungen speichern und analysieren", sagte Greg Matson, VP, Solidigm Data Center Group. "Die D5-P5430-Laufwerke von Solidigm mit ihrer hohen Dichte, niedrigeren TCO und ‚genau der richtigen' Leistung für Mainstream- und leseintensive Workloads sind für diesen Zweck ideal geeignet."

Die D5-P5430 unterstützt eine umfassende Auswahl an 1U- und 2U-Server- und Speicherkonfigurationen mit einer großen Bandbreite an Kapazitäten, die die folgenden älteren und modernen EDSFF-Formfaktoren unterstützen:

U.2 1 5 mm 3,84 TB 30,72 TB

E1.S 9,5 mm 3,84 TB 15,36 TB

E3.S 7,5 mm 3,84 TB 30,72 TB

"Supermicro kooperiert eng mit führenden Anbietern im Bereich Speichertechnologie wie Solidigm, um unseren weltweiten Kunden die neuesten Technologien für sichere und leistungsstarke Speicherlösungen zur Verfügung zu stellen", erklärte Vik Malyala, Managing Director und President, EMEA sowie SVP, WW FAE bei Supermicro. Er fügte hinzu: "Das neue QLC-basierte E3.S SSD D5-P5430 von Solidigm bietet unseren Kunden eine äußerst attraktive Kombination aus hoher Dichte und Effizienz für ihre Rechenzentrumsinfrastruktur."

*Versionen mit 30 TB werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zur Verfügung stehen

