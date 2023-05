Hauptversammlung von Tesla: Musk spricht über Neuerungen

Werbung







Auf der jüngsten Hauptversammlung sprach Elon Musk darüber, neue Wege zu gehen was die Vermarktung der Marke Tesla angehe.



Am gestrigen Abend fand die Hauptversammlung von Tesla statt. Dort gab CEO Elon Musk bekannt, zukünftig nun auch mehr auf Werbeanzeigen zu setzen, auf welche bislang verzichtet wurden. Nun wolle man jedoch auch auf traditionelleren Wegen Werbung für die Produkte erzielen. Bisher wurde die Marke vorrangig über Kanäle wie Twitter verbreitet, welche Musk im vergangenen Jahr übernommen hatte. Einen konkreten Werbe-Plan gebe es jedoch noch nicht. Der Elektroautobauer hatte im laufenden Jahr bereits mehrfach die Preise gesenkt, um den Verkauf anzukurbeln. Besonders im chinesischen Raum sorgen nationale Unternehmen wie BYD für Konkurrenz auf dem Automarkt.









Wöchentlich neue Informationen erhalten Sie ebenfalls über unser Format "Daily Trading TV". In diesem stellt unser Analyst Jörg Scherer derzeit spannende Konstellationen aus Sicht der Charttechnik dar. Jüngst stand die Marktbreite im Chart-Check. Das aktuelle Daily Trading TV finden Sie kostenlos zur Verfügung gestellt in unserer Mediathek.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC