WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche merklich gestiegen. Die Lagerbestände an Rohöl kletterten im Vergleich zur Vorwoche um 5,0 Millionen auf 467,6 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 2,0 Millionen Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände fielen um 1,4 Millionen auf 218,3 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) stiegen leicht um 0,1 Millionen auf 106,2 Millionen Barrel. Die tägliche Ölproduktion fiel um 0,1 Millionen Barrel auf 12,2 Millionen Barrel.

Die Daten im Überblick:



Aktuell Vorwoche



Rohöllagerbestände 467,6 462,6 Benzinlagerbestände 218,3 219,7 Destillatebestände 106,2 106,2°



(in Mio Barrel)



Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.



