Google präsentiert neue Hard- und Software und zeigt, wie sich die verschiedenen Produkte des Konzerns in naher Zukunft durch KI verändern werden. Im Podcast t3n Catch up fassen wir die wichtigsten Neuerungen zusammen. Für Hardware-Fans hat Google auf seiner I/O-Keynote neben neuen Smartphones auch ein neues Tablet enthüllt. Doch den größten Teil der Veranstaltung nahm nicht etwa das neue Falt-Smartphone ein, sondern der heimliche Star des Abends: AI, beziehungsweise im deutschen KI, also künstliche ...

