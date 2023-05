Dank Zinswende hat die Commerzbank im ersten Quartal ein deutliches Gewinnwachstum erzielt und damit einen großen Schritt in Richtung Jahresziel gemacht. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Überschuss "deutlich über dem von 2022" an, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. An der Börse gab die Aktie dennoch nach.Konkret erzielte die Commerzbank im Q1 unter dem Strich einen Überschuss von 580 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...