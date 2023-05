Seon, Aargau, Schweiz (ots) -Durus, das neueste kreative Unternehmen von Michael Beck, lanciert mit dem Modell "X1" eine neue Motorradmarke, die sich auf Qualität, Ästhetik und Funktionalität konzentriert.Durus X1 ist kein gewöhnliches Motorrad, sondern ein individuell gestaltetes Custom Bike, auch als Cafe Racer bekannt. Es basiert auf einer umgebauten Yamaha Virago, einem Modell, das in der Schweiz in grosser Zahl vorhanden ist. Durus' einzigartiger Ansatz gibt diesen alten Motorrädern ein neues Leben und verwandelt sie in bemerkenswerte Unikate."Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich eine Yamaha Virago in ein Durus X1 Motorrad verwandelt. Der Vorher-Nachher-Effekt ist ausserordentlich", sagt Michael Beck, der Gründer von Durus. "Jedes unserer Motorräder wird sorgfältig in der Schweiz bei uns im Haus umgebaut und nach den Wünschen des neuen Besitzers aufgebaut."Der Durus X1 ist ein perfektes Beispiel für nachhaltige Innovation und exzellente Handwerkskunst. Die Transformation einer gebrauchten Virago in ein einzigartiges Custom Bike gibt nicht nur den Motorrädern ein zweites Leben, sondern unterstreicht auch die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.Durus spricht junggebliebene Fahrer an, die Wert auf Qualität, Ästhetik und Funktionalität legen. Mit dem Cafe Racer Durus X1 können sie ihre Individualität zum Ausdruck bringen und gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.Für weitere Informationen über Durus und das Modell X1, besuchen Sie bitte unsere Website (http://www.durus.co) oder wenden Sie sich direkt an Michael Beck.Pressekontakt:Michael BeckDurusAabachstrasse 55703 SeonSchweizTelefon: +41 62 723 85 85E-Mail: info@durus.coWebsite: www.durus.coOriginal-Content von: Durus (by Michael Beck), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095557/100906831