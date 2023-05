Das Uis-Lithiumprojekt in Namibia teilt sich in zwei Explorationslizenzen auf. Sie exploriert Askari Metals derzeit in zwei unterschiedlichen Phasen. Auf der Explorationslizenz 7345 läuft bereits die zweite Phase eines Bohrprogramms mit Rückspülbohrungen. In der ersten Phase waren in 59 Bohrlöchern insgesamt 3.017 Bohrmeter niedergebracht worden.Sie ermöglichten den Geologen von Askari Metals eine erste Einschätzung der erkannten Lithiummineralisierungen. ...

