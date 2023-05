Die gemeinsam entwickelte Lösung umfasst das multifunktionale, sprachgesteuerte System Audico, das auf Alexa Smart Properties läuft

Der globale Zahlungsdienstleister Elavon hat in Zusammenarbeit mit The Digital Line (TDL) eine sprachgesteuerte Lösung für das Gastgewerbe entwickelt.

Die Lösung Audico nutzt das Amazon-Alexa-Gerät, um eine Reihe von sprachgesteuerten Diensten bereitzustellen. Elavon ist der weltweit exklusive Zahlungsdienstleister für die Audico-Lösung im Gastgewerbe.

Hemlata Narasimhan, Merchant Services President von Elavon in Europa, erklärt: "Die Technologie der virtuellen Assistenten ist die Zukunft des Gastgewerbes, daher ist es eine spannende Aufgabe für uns, den Zahlungsverkehr hinter Audico betreiben zu können. Es geht dabei um die Verbesserung des Kundenerlebnisses und nahtlose Zahlungen spielen hier zweifellos eine entscheidende Rolle. Wir freuen uns, mit Amazons bewährtem Partner The Digital Line zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen."

Audico ist auf dem britischen Markt eine einzigartige Lösung und wurde bereits auf der weltbekannten Pferderennbahn Ascot im Südosten Englands eingeführt. Premium-Kunden können dort nun per Sprachbefehl an Alexa Wetten abschließen, Essen und Getränke bestellen und Waren von ihren Privatlogen aus kaufen. Der Sprachbefehl wird dann als "Card Not Present"-Transaktion an das Personal weitergeleitet und die Zahlung erfolgt über eine vorher festgelegte Kontoeinstellung, z. B. eine Kreditkarte.

Audico wird auch als Zimmerservice-Lösung in Hotels und in Premium-Gastronomiebereichen anderer Veranstaltungsorte und Stadien getestet und bietet eine Reihe bahnbrechender Dienstleistungen für die Gesundheitsbranche.

George Vaughan, der CEO von The Digital Line, dazu: "Diese Partnerschaft bietet zwei namhaften Marken die einmalige Gelegenheit, gemeinsam an Projekten zu arbeiten, die das Zeug dazu haben, verschiedene Branchen zu revolutionieren, darunter das Hotel- und Gaststättengewerbe, das Veranstaltungswesen und das Gesundheitswesen, und dabei eine beispiellose digitale Transformation einzuleiten."

Über Elavon

Elavon ist ein Weltmarktführer im Bereich Zahlungsverkehr und beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter an Standorten in 10 Ländern. Als Tochtergesellschaft der U.S. Bancorp (NYSE:USB) unterstützt Elavon Unternehmen mit der notwendigen Technologie, um Zahlungen von Kunden entgegenzunehmen, egal ob diese in Geschäften, zu Hause oder unterwegs einkaufen.

Elavon Financial Services DAC, firmierend als Elavon Merchant Services, wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Über The Digital Line (https://www.thedigitalline.co.uk/)

The Digital Line (TDL) ist ein auf kommerzielle Forschung, Information und technische Innovation ausgerichtetes Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Veranstaltungsorte, Gastgewerbe, Einzelhandel, Bildung und Gesundheitswesen. TDL bietet eine breite Palette professioneller Dienstleistungen an, um Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Planung anstehender technologischer Vorhaben zu unterstützen und die Umsetzung wichtiger Projekte auf kreative und kosteneffiziente Weise zu fördern.

TDL kooperiert zudem mit innovativen Unternehmen, Produkten und Institutionen, wodurch das Unternehmen in Bezug auf die neuesten technischen Entwicklungen eine Vorreiterrolle einnimmt. Dank der intelligenten Integration privater, öffentlicher und akademischer Einrichtungen ist TDL außerdem in der Lage, die Grenzen der revolutionären digitalen Technologien zu verschieben.

