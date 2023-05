EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

INDUS setzt auf Präsenz-Hauptversammlung Große Zustimmung für das Strategie-Update PARKOUR perform

Dividendenzahlung in Höhe von 0,80 Euro je Aktie beschlossen

Aufsichtsratsvertreter der Anteilseigner neu gewählt Bergisch Gladbach, 17. Mai 2023 - An der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der INDUS Holding AG im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse waren rund 61 % Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. INDUS hatte ganz bewusst wieder auf die Präsenz-Hauptversammlung und den persönlichen Austausch gesetzt. "Wir schätzen dieses Format der direkten Diskussion mit unseren Aktionären", sagt INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr. Johannes Schmidt. "Wir werden auch zukünftig konsequent daran festhalten." In seiner Rede betonte Dr. Schmidt: "Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wo wir für die INDUS die besten Chancen für die Zukunft sehen. Und wie wir sie nutzen können. Das Ergebnis ist unser Strategie-Update PARKOUR perform." "Mit unseren drei neuen Segmenten konzentrieren wir uns auf das, was wir besonders gut können - auf die hochspezialisierte Industrietechnik", erklärte Schmidt. "Wir wollen unsere Energie in die Zukunft investieren. Bisher waren wir vor allem ein breit aufgestellter Langfrist-Finanzinvestor mit fünf Segmenten. Nun agieren wir als Beteiligungsgesellschaft mit klaren Technologieschwerpunkten in drei Segmenten." Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet In sämtlichen abstimmungsrelevanten Tagesordnungspunkten folgte die Hauptversammlung mit großer Mehrheit den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat. Diese wurden vollständig entlastet und der Dividendenvorschlag wurde angenommen. Vorstand und Aufsichtsrat schlugen den Aktionären die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie nach 1,05 Euro im Vorjahr vor, was einer Dividendenrendite von 3,6 % entspricht. Die beschlossene Ausschüttungssumme liegt damit bei 21,5 Mio. Euro. Trotz des durch Corona-Folgen, Krieg und Inflation schwierigen Marktumfelds erwirtschaftete die INDUS-Gruppe im Geschäftsjahr 2022 in den fortgeführten Geschäftsbereichen einen Umsatz von rund 1,80 Mrd. EUR und ein EBIT von 133,7 Mio. Euro. Zudem bestellte die Hauptversammlung die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr 2023 zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 wurde gebilligt. Um der Gesellschaft auch künftig maximale Flexibilität einzuräumen, ermächtigte die Hauptversammlung den Vorstand zur Ausgabe von Options-, Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten oder Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit, das Bezugsrecht auszuschließen. Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat bestellt Außerdem stimmten die Aktionäre über die turnusgemäß anstehende Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat ab. Das separate Wahlverfahren für die Arbeitnehmervertreter wurde bereits im März 2023 abgeschlossen. Von der Hauptversammlung als Vertreter der Anteilseigner gewählt wurden Jürgen Abromeit, vorgeschlagen für den Vorsitz, Dr. Dorothee Becker, Jan Klingelnberg, Barbara Schick und Prof. Dr. Isabell M. Welpe - jeweils für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 entscheidet. Carl Martin Welcker wurde wie vorgeschlagen als Mitglied des Aufsichtsrats wieder gewählt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. Weitere Informationen zur Hauptversammlung, die Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Johannes Schmidt sowie die Abstimmungsergebnisse finden Sie hier . Einen Überblick über den neu gewählten Aufsichtsrat erhalten Sie hier .

Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre aktuell 45 operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de .



