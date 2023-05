Donnerstag, der 18. Mai, bietet eine Vielzahl von interessanten Terminen. In Großbritannien präsentieren Unternehmen wie National Grid, BT Group, Easyjet und Burberry ihre Jahres- und Halbjahreszahlen. In den USA finden Hauptversammlungen von Walmart, AMD und AT&T statt. Wirtschaftliche Daten umfassen die Handelsbilanz Spaniens, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Philly Fed Outlook in den USA. Zudem werden Daten zu Wiederverkäufen von Häusern ...

