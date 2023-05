NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Spekulationen über einen Börsengang der Wasserstoff-Sparte Nucera im Juni auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Er habe den Wert von Nucera im Dezember auf etwa 3 Milliarden Euro geschätzt, während der Industrie- und Stahlkonzern laut dem Bloomberg-Bericht eine Bewertung von 4 Milliarden Euro anstrebe, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenüber seiner Schätzung würde dies einen Aufschlag von etwa 33 Prozent bedeuten und ein etwa fünfprozentiges Aufwärtspotenzial für den von ihm ermittelten fairen Wert der Thyssenkrupp-Aktie. Er warte nun auf weitere Details, etwa zum Zeitplan./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 16:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 16:13 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken