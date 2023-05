Was treibt die Märkte? Wo verstecken sich die Risiken? Meinungsscharfe Antwort von Ralph Malisch vom Smart Investor.

Kurz vor dem hoffentlich sonnigen verlängerten Brückentags-Wochenende nehmen wir uns abseits des Börsennachrichten-Mainstreams mal ein wenig mehr Zeit. Wir klopfen bei Ralph Malisch, Redakteur beim Smart Investor, an. Unsere Fragen: Wie sieht denn die große Lage Deiner Meinung nach aus? Was treibt die Märkte? Wo verstecken sich Risiken, die die Marktteilnehmer oft nicht auf dem Zettel haben?



Ralph Malischs Antwort rückt die Politik der Zentralbanker in den Mittelpunkt der aktuellen Marktbewegung: "Richtig viel Optimismus sehen wir eigentlich nicht. Was wir sehen, sind hohe Kurse, die nicht zur multiplen Krisenlage zu passen scheinen. Und wir sehen die Sorgen hinsichtlich dieser Konstellation. Das ist fast schon das Gegenteil von viel Optimismus.



Treiber und Bremser



Der zentrale Treiber oder Bremser für die Märkte ist und bleibt der Zins. Die Marktteilnehmer versuchen also im Wesentlichen die künftigen Maßnahmen der Notenbanken zu erraten, vornehmer ausgedrückt, zu antizipieren. Im Moment gehen sie davon aus, dass die Fed aufgrund von Bankenkrise, abnehmender Kreditvergabe und möglicher Rezession bereits in der Nähe des Gipfels der Zinserhöhungspolitik angekommen sein dürfte. Entsprechend werden diese drei Krisenthemen als Markterwartung auf eine künftige Lockerung der Geldpolitik positiv gewendet", so Ralph Malisch, Smart Investor.



Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

