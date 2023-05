Aufgrund des Erfolges bei der Bereitstellung KI-generierter Audioanzeigen für Radio, Podcast und Streaming präsentieren die Entwickler von Adthos ein bahnbrechendes neues Merkmal auf der Plattform, das die Fähigkeiten erweitert, die Erstellung und Bearbeitung von "Audio for Video" und dynamischen Videoanzeigen zu ermöglichen.

Gemäß den Entwicklern ermöglicht das Adthos Creative Studio, das auf mehrere KI-Technologien zurückgreift, den Import von Videos von Dateien, von Plattformen wie etwa YouTube oder Vimeo sowie File-Sharing-Websites. Die Nutzer können anschließend die Audio- und Videokomponenten trennen, um es ihnen zu ermöglichen, die Sprachspur von anderen Tonkomponenten zu isolieren. Durch Nutzung der Spracherkennungstechnologie erzeugt Adthos ein Skript, das vor der Rekonstruktion der Audiospur mithilfe einer der auf der Plattform verfügbaren Stimmen bearbeitet werden kann. Darüber hinaus kann der Text in verschiedene Sprachen übersetzt werden, wodurch die Publisher und Rundfunkanbieter über die Möglichkeit verfügen, schnell und bequem Short Form Content für die Zielgruppen in mehreren Ländern reproduzieren zu können. Die Sprachspur wird anschließend nahtlos in die verbleibende Audiokomponente reintegriert und erneut mit dem Video kombiniert, bevor sie in den sozialen Medien veröffentlicht oder direkt an die Ad Server übermittelt wird.

Raoul Wedel, CEO von Adthos, erklärte: "Da die Werbetreibenden zunehmend von Multimediakampagnen abhängig sind, um ihre Botschaft zu vermitteln, war es für uns nur eine natürliche Entwicklung, dieselbe Flexibilität zu erreichen, die Adthos für Audio bis hin zu Video bietet. Künftig verfügen unsere Verlags- und Rundfunkanstaltskunden und ihre Werbetreibenden über einen neuen Weg, ein größeres Publikum in noch mehr Sprachen und sogar noch schneller als jemals zuvor zu erreichen."

Das Unternehmen sieht die Gefahr eines technologischen Missbrauchs und hat daher mehrere Schutzmaßnahmen implementiert, um die Ausbeutung der Plattform zu verhindern. Für weitere Informationen untersuchen Sie bitte ihre Seite auf Vetting Safety Procedures.

Um mehr über die Leistungskraft des KI-generierten "Audio for Video" und der dynamischen Videoanzeigen von Creative Studio zu erfahren, besuchen Sie bitte https://vimeo.com/827275774/ecee306403.

ENDE

Über Adthos

Bei Adthos handelt es sich um eine innovative Plattform für den Verkauf von Werbung, welche die Audiowerbung revolutionieren wird. Die erste Version der Plattform bot eine neuartige Adserving-Technologie, die speziell für Radiobeiträge und Online-Streaming entwickelt wurde. Die zweite Version bietet erstmalig KI-generierte Sprachtechnologie in sendefähiger Qualität, mit der sich im Handumdrehen überzeugende, zielgerichtete Werbespots erstellen lassen, darunter den ersten Self-Service seiner Art und 100%ig KI-generierte Audio-Anzeigen für Radio, Podcast und Streaming.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230517005106/de/

Contacts:

Wenden Sie sich bitte an press@adthos.com für Interviewanfragen oder eine Live-Vorführung