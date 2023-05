Zu den Besonderheiten gehören das Entra EXS1610 All-PON Shelf, das Entra ERM324 Remote PHY Device, Open CDN und Dynamic Content-Videolösungen

Chris Busch, Principal Architect, spricht am 24. Mai zum Thema "Fiber Access and Measuring QoE Taking a Slice of the Access Network"

Besuchen Sie Vecima auf der ANGA COM 2023 vom 23. bis 25. Mai in Köln, Koelnmesse Halle 8, Stand D40

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) demonstriert auf der ANGA COM 2023 seine Branchenführerschaft mit technologischen Vorführungen und Panelpräsentationen. Der Schwerpunkt liegt auf den 10G PON-Glasfaserzugangslösungen Remote PHY (R-PHY) und Remote MACPHY (R-MACPHY) sowie Videolösungen der neuesten Generation, einschließlich Open CDN und Dynamic Content.

Präsentierte Technologien

Vecima wurde von der Dell'Oro Group zum weltweiten Marktführer für Remote Optical Line Terminals (OLTs) ernannt und erweitert sein Glasfaserzugangsportfolio um eine flexible, kompakte und leistungsstarke regalbasierte Plattform, die alle üblichen Varianten der passiven optischen Netzwerke (PON) unterstützt. Mit dem Entra EXS1610 All-PON Shelf können Kunden die Distributed Access Architecture (DAA) und Fiber to the Home (FTTH) für jeden Markt oder Hub selektiv einsetzen und so maximale Flexibilität bei der Bereitstellung von Kabel- und Glasfaserzugangslösungen dem speziellen Bedarf des Teilnehmers entsprechend anbieten.

Der Entra EN2112 R-PHY Access Node ist ein kompakter Knoten mit zwei Ports und hoher Dichte, der mit CCAP-Kernen (Converged Cable Access Platform) und vCMTS (Virtual Cable Modem Termination Systems) von Drittanbietern interoperabel ist und so ein offenes, flexibles DAA-Ökosystem schafft. Durch die Unterstützung von Architekturen, die Glasfaser tiefer in das Netzwerk vordringen lassen, ermöglicht EN2112 Betreibern, die Kapazität bestehender Hybrid-Glasfaser-Koax-Netzwerke (HFC) zu optimieren und den Teilnehmern eine höhere Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Vecima gab kürzlich bekannt, dass Kbro, Taiwans größter Kabelbetreiber, den EN2112 R-PHY Node als Teil seiner DAA-Lösung ausgewählt hat, um seinen Teilnehmern Hochgeschwindigkeits-DOCSIS 3.1-Service zu ermöglichen.

Das Entra ERM3 Remote PHY Device (RPD) wurde entwickelt, um bestehende HFC-Knoten einfach auf DAA aufzurüsten, die Installationszeit zu verkürzen, die Betriebskosten für Service Provider zu senken und gleichzeitig die Breitbandkapazität drastisch zu erhöhen. Das ERM3 RPD zeichnet sich durch einen einzigartigen Formfaktor und einzigartige Funktionen aus und unterstreicht den offenen und interoperablen Ansatz von Vecima in Bezug auf Hardware und Software. Wie alle RPDs in der Produktpalette von Vecima ist der ERM3 mit vCMTS und CCAP-Kernen von Drittanbietern interoperabel. Vecima gab kürzlich bekannt, dass Charter Communications ERM3 ausgewählt hat, um 10G-Service über HFC-Netzwerke zu ermöglichen.

Der Entra SC-1D Entra Access Node bietet ein Remote MACPHY/R MACPHY Device in einem kompakten, europäischen Format. Als Teil der DAA-Lösung von Vecima, die in Europa eingesetzt wird, ermöglicht der SC-1D Betreibern die Bereitstellung von Gigabit-Breitband und neuen Services für Privatkunden und Unternehmen. Darüber hinaus sorgt der Wechsel zu DAA für Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Die Dell'Oro Group ernannte Vecima kürzlich zum weltweiten Umsatzführer bei Remote-MACPHY-Geräten.

Die MediaScale Streaming-Lösungen von Vecima umfassen Open CDN für qualitativ hochwertiges, überlastungsfreies Streaming, das kostengünstiger und effizienter ist, und Dynamic Content mit Ad Insertion für genau gezielte Anzeigen mit einem höherem Wert pro Aufruf.

MediaScale Open CDN kann über Open Caching APIs bereitgestellt werden, um Videoinhalte im Auftrag des Content-Delivery-Netzwerks des zuliefernden Upstream-Anbieters bereitzustellen und zwischenzuspeichern. Es hilft Dienstanbietern dabei, die heute kostenlos bereitgestellten Terabytes an Internetverkehr zu monetarisieren und ihre Netzwerke auf die kommenden Petabytes an Inhalten vorzubereiten. Der Abonnent genießt ein besseres Betrachtungserlebnis, frei von Umpufferungen und schlechter Videoqualität.

Service Provider können mit MediaScale Dynamic Content durch dessen Unterstützung von Inhaltsrechten, Sperrungen und Werbung, die Kontrolle über Inhalte erlangen. Durch ihren Einfluss auf die Inhalte am Netzwerkrand können Betreiber effizientere, personalisiertere Videoinhalte bereitstellen und durch gezielte, hochwertige Anzeigen mehr Möglichkeiten zur Monetarisierung dieser Inhalte bieten.

Vecima-Redner auf der ANGA COM

Chris Busch von Vecima, Principal Architect Office of CTO, spricht am Mittwoch, den 24. Mai, zum Thema "Fiber Access and Measuring QoE Taking a Slice of the Access Network" ("Glasfaserzugang und Messung der Kundenzufriedenheit Partizipieren am Zugangsnetzwerk")

Zitate von Vecima-Führungskräften auf der ANGA COM

"Betreiber in der Region benötigen Flexibilität beim Erweitern ihrer Netzwerke und Planen zukünftiger Dienste, und das Portfolio von Vecima bietet mehrere Möglichkeiten, um 10G zu erlangen", sagte John Ruwe, Vice President von EMEA Sales bei Vecima. "Vecima baut seine Präsenz auf dem europäischen Markt weiter aus und wir freuen uns darauf, unsere Technologieführerschaft auf der ANGA COM zu präsentieren."

"Vecima hilft Betreibern auf der ganzen Welt, ihre Netzwerke mit 10G-fähigen Glasfaser- und Kabelzugangslösungen weiterzuentwickeln, die sie auf das kommende Wachstum vorbereiten", sagte Clay McCreery, Chief Operating Officer bei Vecima. "Wir sind führend bei der Bereitstellung unbegrenzter Breitbandkonnektivität und inhaltsreicher Videoerlebnisse in Europa und auf der ganzen Welt."

Besuchen Sie Vecima Networks auf der ANGA COM 2023

23.-25. Mai in Köln, Deutschland

Koelnmesse Halle 8, Stand D40

Um ein Treffen mit dem Vecima-Team zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns unter sales@vecima.com.

Medien- und Branchenanalysten wenden sich bitte an bernadette.dunn@vecima.com.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen.

Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

