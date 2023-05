Gefühlt befinden sich die Märkte im verfrühten Ferienmodus. Die Berichtssaison ist so gut wie durch, der DAX dümpelt um die 16.000 Punkte. Also die beste Zeit um sich einmal mit dem Handwerk der Optionsscheine an sich zu beschäftigen. Und passend dazu erklärt Matthias Hüppe von der HSBC, das Delta eines Optionsscheins am Beispiel eines Fußball-Spiels.