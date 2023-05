Kunden können mehr als 50 Diligent-Partner kontaktieren, um die Komplexität von Governance-, Risiko- und Compliance-Audits (GRC) und Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Zielen (ESG) zu bewältigen

Diligent, der weltweite Marktführer bei SaaS-Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG, gab heute die Einführung von Diligent Showcase bekannt, einem zentralen Hub für Kunden, die ihr GRC- und ESG-Programm mithilfe von mehr als 50 Partnern und Integrationen erweitern möchten. Der Showcase präsentiert Technologieintegrationen, ergänzende Lösungen und von Diligent autorisierte Dienstanbieter.

"Diligent Showcase erleichtert unseren Kunden die Suche nach App-Integrationen, Lösungsanbietern, Beratern und unabhängigen Softwareanbietern, die als verifizierte Diligent-Partner am besten positioniert sind, ihre individuellen Geschäftsziele zu erreichen", berichtet Ricardo Moreno, SVP of Worldwide Partnerships bei Diligent. "Der Showcase unterstreicht unsere Anstrengungen, unseren Kunden durch Partnerschaften und Integrationen echte Geschäftsvorteile zu bieten. Er demonstriert den einzigartigen Wert, den unsere Partner für unsere gemeinsamen Kunden erbringen, indem sie ihn helfen, besser auf die steigende Nachfrage nach vernetzten GRC-Lösungen zu reagieren."

Diligent Showcase ist eine Erweiterung von The Diligent Partner Program dem ersten Programm, das Partnern eine zentrale Quelle für sämtliche GRC- und ESG-Bedürfnisse bietet. Mithilfe von Diligent Showcase können Kunden das umfangreiche Partnernetzwerk von Diligent nach Region oder Lösungstyp durchsuchen und die passenden Partner, Integrationen und Inhalte finden, um die evolvierende GRC- und ESG-Landschaft zu bewältigen. Kunden können direkt mit Partnern Verbindung aufnehmen oder mit einem Diligent-Experten sprechen, um die für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anwendungen und Partner zu bestimmen. Die Partner des Diligent Showcase lassen sich in drei Kategorien einteilen:

Technologieintegrationen, die Kunden helfen, Lösungen von Drittanbietern innerhalb der Diligent-Plattform zu nutzen, wie etwa Clarity AI, Bitsight, S&P Global, Glass Lewis und andere

Ergänzende Lösungen oder Dienstleistungen, die mit der Diligent-Plattform kombinierbar sind, um das GRC- oder ESG-Programm eines Unternehmens zu optimieren, beispielsweise Corporation Service Company, Best in Governance (BIG), Board Excellence, Donnelley Financial Solutions (DFIN), Law Debenture und mehr

Lösungsanbieter mir der entsprechenden Schulung und Autorisierung, um Diligent-Lösungen als Teil ihres Angebots zu vertreiben, wie Vertosoft oder Turnkey

"Diligent teilt unsere Leidenschaft, Unternehmen mit innovativer Software dabei zu unterstützen, bei den globalen regulatorischen und Compliance-Anforderungen und anderen Geschäftsrisiken einen Schritt voraus zu sein", kommentiert Craig Clay, President, Global Capital Markets bei Donnelley Financial Solutions (DFIN). "Diligent Showcase hilft uns, unser einzigartiges Angebot darzustellen, neue Kunden zu erreichen und unsere GRC-Praxis weiterzuentwickeln."

"Die Integration von Bitsight mit Diligent wird öffentliche und private Organisationen in die Lage versetzen, über ihre Diligent-Lösung auf marktführende Risikodaten und Erkenntnisse zuzugreifen, die ihnen eine holistische Sicht auf ihr Cyberrisiko-Profil bieten", so Steve Harvey, CEO bei Bitsight. "Als Gründer der Kategorie und globaler Marktführer bei Cybersecurity-Bewertungen begrüßen wir die Zusammenarbeit mit Diligent, um Führungskräfte, Risikoverantwortliche und Boards dabei zu unterstützen, sicherer durch die unübersichtliche Cyberlandschaft zu navigieren."

Hier erfahren Sie mehr über den Diligent Showcase und hier werden Sie Diligent-Partner.

Über Diligent

Diligent ist weltweit führend bei moderner Unternehmensführung und bietet SaaS-Lösungen für Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG. Mehr als eine Million Nutzer und 750.000 Vorstandsmitglieder und Führungskräfte profitieren von einer holistischen Sicht auf die GRC-Praktiken ihres Unternehmens, damit sie in kürzerer Zeit bessere Entscheidungen treffen können. Ganz gleich, wie groß die Herausforderung ist. Weitere Informationen unter diligent.com.

