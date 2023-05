Mary Kay Inc., ein weltweiter Marktführer bei Hautpflegeinnovationen, hat in Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft für Dermatologische Forschung die ersten Empfänger des Mary Kay Skin Health/Skin Disease Research Grant im Rahmen eines speziellen virtuellen Events im Vorfeld der First International Societies for Investigative Dermatology Conference im Mai bekannt gegeben. Die Stipendiaten sind Forscher, die bahnbrechende, innovative Studien über Hautgesundheit und Hautkrankheiten durchführen.

"Mary Kay setzt sich dafür ein, die Forschung im Bereich der Haut- und Ernährungsgesundheit weltweit voranzutreiben, und wir wissen, dass wir dies nicht allein tun können. Entscheidend ist die Kooperation zwischen Industrie, akademischen Institutionen und Ärzten. Deshalb sind wir stolz darauf, zusammen mit der ESDR die ersten Mary Kay-ESDR Skin Health/Skin Disease Research Grants zu vergeben", so Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science bei Mary Kay. "Diese Stipendien führen die breitere Community zusammen, um neue Inspirationen für die Zukunft zu schöpfen, und Mary Kay ist stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein. Wir sind gespannt darauf zu erleben, wie diese Stipendiaten weitere Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Hautgesundheitsforschung erzielen werden."

Die Mary Kay Skin Health/Skin Disease Research Grants wurden im vergangenen Jahr während einer Tagung in Zusammenarbeit mit der ESDR angekündigt. Die Stipendien in Höhe von 20.000 US-Dollar sollten an zwei Forscher vergeben werden, die in der Hautforschung herausragende Arbeit leisten, um neue Perspektiven und Innovationsstrategien zu entwickeln. In den Monaten nach der ESDR-Tagung 2022 erreichten das Unternehmen Bewerbungen von Wissenschaftlern aus ganz Europa.

Die beiden ausgewählten Stipendiaten waren:

Dr. Michael Cangkrama(Schweiz), Senior Scientist, Departement Biologie, Institut für Molekulare Gesundheitswissenschaften, ETH Zürich Dr. Cangkrama arbeitet an den molekularen und zellulären Mechanismen, die an der Entstehung und Progression von epithelialen Hautkrebsarten beteiligt sind, den häufigsten Krebsarten beim Menschen. Seine Forschungsprojekte sind auf die Untersuchung der molekularen Mechanismen der Entstehung von Plattenepithelkarzinomen und der Rolle der Mikroumgebung des Tumors unter Verwendung modernster Ansätze gerichtet. Dr. Michael Cangkrama wird das Stipendium dafür verwenden, um seine unabhängigen Projekte fortzuführen und weiterhin Positionen als unabhängiger Gruppenleiter oder Assistenzprofessor in Europa anzustreben.

Dr. Clarisse Ganier (Großbritannien), Research Associate am Center of Gene Therapy and Regenerative Medicine des King's College London. Dr. Ganier ist Teil der Human Cell Atlas Initiative einer internationalen Kooperation zur Erfassung aller Zelltypen im menschlichen Körper mit dem Ziel, einen umfassenden Hautzellatlas zu erstellen. Im Rahmen dieser Initiative wurde ein räumlicher Atlas der gesunden Haut und des Basalzellkarzinoms (BCC) in verschiedenen Maßstäben erstellt, der die Transkriptomik einzelner Zellen, die optische Kohärenztomographie in vivo, die räumliche globale Transkriptionsprofilierung sowie die In-situ-Sequenzierung beinhaltet. Die Fördermittel für diese Forschung werden ihr ermöglichen, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen und ein eigenes Labor mit Schwerpunkt auf der Biologie von Hautkrebs einzurichten, das Multiomics-Daten kombiniert in vitro und ex vivo.

"Unsere Glückwünsche an alle Empfänger der Stipendien für 2022", fügt Dr. Gildea an. "Diese Forscher wurden in Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft für Dermatologische Forschung ausgewählt und wir freuen uns, ihre Forschungsprojekte zu unterstützen."

"Im Namen des ESDR-Vorstands möchten wir Mary Kay für ihre Unterstützung der ESDR danken und den diesjährigen Stipendiaten für ihre großartigen Leistungen in ihren Bereichen gratulieren. Ein Kernziel unserer Gesellschaft besteht darin, innovative Forschung auf dem Gebiet der investigativen Dermatologie zu fördern und die Aktivitäten von Forschern in der translationalen Hautforschung zu unterstützen", erklärt Eli Sprecher, Chair des Scientific Program Committee der ESDR.

Das Sponsoring und die Stipendien, die im Vorfeld der ersten International Societies for Investigative Dermatology Conference in Tokio bekannt gegeben wurden, sind nur die jüngste Initiativen von Mary Kay, die das langjährige Engagement des Unternehmens für die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Hautgesundheit verstärken sollen. Mary Kay hält mehr als 1.600 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns in ihrem weltweiten Portfolio.

