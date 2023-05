Ryanair von S&P auf BBB+ hochgestuft, Ausblick stabil Aixtron - ex Dividende 0,31 EUR EOAN eon - ex Dividende 0,51 EUR FNTN Freenet - ex Dividende 1,68 EUR FRE Fresenius - ex Dividende 0,92 EUR SOW Silver Lake veröffentlicht Angebotsunterlage für Übernahmeangebot für die Software AG - Annahmefrist beginnt VOW3 Volkswagen plant weitreichenden Umbau seiner Kernmarke - Konzernchef plant milliardenschwere Einsparungen (HB) WCH Wacker Chemie - ex Dividende 12,00 EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für ...

