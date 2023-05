Genau davor fürchtet man sich als bullischer Trader: Erst tändelt der Kurs eine halbe Ewigkeit in Reichweite des bisherigen Rekordhochs, dann kommt der Ausbruch - und der geht schief. So geschehen beim Goldpreis am 4. Mai. Jetzt könnte das Ganze zum Bumerang werden.

