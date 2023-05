DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In der Schweiz, in Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen bleiben die Börsen zu Christi Himmelfahrt geschlossen.

FREITAG: In Dänemark bleibt die Börse geschlossen.

TAGESTHEMA

Volkswagen will die Rendite seiner Kernmarke mit einem "Performance"-Programm steigern. "Um wirklich krisenfest zu sein, brauchen wir eine nachhaltige Umsatzrendite von 6,5 Prozent. Deshalb starten wir jetzt ein Programm, für deutlich mehr Effizienz und Synergien", sagte Markenchef Thomas Schäfer in einem intern verbreiteten Artikel, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Im ersten Quartal habe die Marke nur 3 Prozent Rendite erwirtschaftet. "Damit können wir uns wichtige Zukunftsinvestitionen schlicht nicht leisten."

Ein zentraler Hebel auf dem Weg zur wettbewerbsfähigen Rendite und mehr Resilienz sei die Markengruppe Volumen mit den VW-Schwestermarken Skoda, Seat/Cupra und VW Nutzfahrzeuge, so Schäfer weiter. "Die ordentlichen Quartalsergebnisse der Markengruppe Volumen waren ein erster Schritt. Aber da muss noch mehr kommen."

Er nannte das Beispiel Produktion. "Wir ändern die Herangehensweise: Wir richten unsere Werke nicht nach Marken, sondern nach Plattformen aus. Daraus ergibt sich dann, welche Modelle dort produziert werden." Alleine durch diese Maßnahmen in der Produktion soll in den kommenden Jahren ein Milliardenbetrag eingespart werden. Weitere markenübergreifende Maßnahmen werden aktuell in allen Bereichen ausgearbeitet. Auch die Marke Volkswagen müsse effizienter, schneller und flexibler werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis

12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis

18:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Aixtron 0,31 Euro Amadeus Fire 4,50 Euro Cenit 0,50 Euro Compugroup 0,50 Euro Deutsche Bank 0,30 Euro Eon 0,51 Euro Freenet 1,68 Euro Fresenius 0,92 Euro Indus 0,80 Euro Kion 0,19 Euro Klöckner & Co 0,40 Euro Software AG 0,05 Euro Stratec 0,97 Euro Synlab 0,33 Euro Telefonica Deutschland 0,18 Euro United Internet 0,50 Euro Vonovia 0,85 Euro Wacker Chemie 12,00 Euro Unilever 0,3783 Euro GSK 14,00 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 264.000 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -20,0 zuvor: -31,3 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.071,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.169,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.642,75 -0,0% Nikkei-225 30.572,36 +1,6% Schanghai-Composite 3.310,26 +0,8% Hang-Seng-Index 19.758,10 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 135,30 +1 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.951,30 +0,3% DAX-Future 16.075,00 +0,9% XDAX 16.027,49 +0,9% MDAX 27.405,78 +0,3% TecDAX 3.214,84 -0,7% EuroStoxx50 4.323,23 +0,2% Stoxx50 4.032,36 -0,1% Dow-Jones 33.420,77 +1,2% S&P-500-Index 4.158,77 +1,2% Nasdaq-Comp. 12.500,57 +1,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,29 -11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden an Christi Himmelfahrt im Plus erwartet. Für den DAX zeichnet sich eine Eröffnung über 16.000 Punkten ab. Mit den guten Vorgaben der Wall Street könnte der Index ein neues Jahreshoch erreichen. An der Marke von 16.000 Punkten im DAX gibt es am Terminmarkt ein gutes Interesse, so dass es zu Anpassungen vor dem kleinen Verfall am morgigen Freitag kommen könnte. Da an dem Feiertag in Deutschland mit einem dünnen Ordervolumen gerechnet werden muss, könnte dies für eine deutliche Bewegung sorgen.

Rückblick: Gut behauptet - Nachdem der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA zuletzt die Risikofreude dämpfte, wurde die jüngste vorsichtige Annäherung der streitenden Parteien positiv gesehen. Republikanerführer McCarthy schloss nicht aus, dass zum Ende der Woche schon eine Einigung erzielt werden könnte. Am Anleihemarkt ging es volatil zu. Zunächst konnten sich die Kurse nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag erholen, dann kamen sie wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Zurich Insurance fielen nach der Zahlenvorlage um 2,5 Prozent. Jefferies monierte ein schwaches Geschäft bei der Tochter Farmers. In Amsterdam zogen Aegon nach guten Zahlen um 4,1 Prozent an. In Paris gewannen Vallourec nach dem Quartalsbericht 8,5 Prozent. Der Stahlkonzern hat die Nettoverschuldung um 130 Millionen Euro reduziert, sie liegt aber immer noch bei 1 Milliarde Euro. Sage legten an der Londoner Börse um 2,7 Prozent zu. Der operative Gewinn ist laut der Citigroup 5 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Die Softwaregruppe hat zudem den Ausblick angehoben.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Siemens gewannen 2,6 Prozent, nachdem die Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen hatten. Berenberg bezeichnete sie sogar als herausragend. Positiv werteten die Analysten die weiterhin hohen Auftragseingänge und guten Margen in den Geschäftssegmenten Smart Infrastructure und Digital Industries. Die Commerzbank (-3,8%) schlug mit ihren Quartalszahlen zwar die Erwartungen, allerdings wurde die unerwartet niedrige Risikovorsorge kritisch gesehen, die bei den Banken als Steuerungsgröße für den Gewinn gilt. Für Enttäuschung sorgte daneben, dass die Commerzbank im Gesamtjahr nun Zinseinnahmen von 7 bis 7,3 Milliarden Euro erwartet, dem eine Marktprognose von 7,4 Milliarden Euro gegenübersteht. Auch die überarbeiteten Mittelfristziele von SAP wurden gut aufgenommen, der Kurs stieg um 0,8 Prozent. Stützend wirkte dazu die SAP-Ankündigung, eigene Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen. Thyssenkrupp (+6,8%) waren nach einem Bericht von Bloomberg gesucht, wonach der geplante Börsengang der Wasserstoffsparte Nucera im Juni angegangen werden könnte. Angestrebt werde eine Bewertung für die Tochter von 4 Milliarden Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit Rückenwind von der Wall Street ist es am Mittwoch im nachbörslichen Handel noch etwas nach oben gegangen. Der XDAX erreichte seinen bisher höchsten Stand in diesem Jahr. Die festeren Vorgaben könnten auch den DAX am Donnerstag auf ein neues Jahreshoch hieven. Die Nachrichtenlage war am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt allerdings dünn. Volkswagen wurden leicht gestützt von dem "Performance"-Programm, mit dem der Konzern die Rendite seiner Kernmarke steigern will, wie aus einem intern verbreiteten Artikel hervorging, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Die Aktie stieg am Abend um 0,8 Prozent

USA - AKTIEN

Fester - Neue Hoffnung auf eine Beilegung des Schuldenstreits hat die US-Börsen am Mittwoch nach oben getrieben. In einer zweiten Gesprächsrunde über eine Anhebung der Schuldenobergrenze waren sich die streitenden Parteien am Dienstag atmosphärisch nähergekommen. Konsens zwischen Demokraten und Republikanern scheint zu sein, dass ein Zahlungsausfall keine Option sei. Laut dem Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Republikaner Kevin McCarthy, könnte eine Einigung bis zum Ende der Woche möglich sein. Mit Blick auf die konjunkturelle Lage, die in den USA stark von der Konsumnachfrage abhängt, kamen von Einzelhandelsunternehmen erneut eher durchwachsene Signale. Der Discounter Target (+2,6%) hatte mit seinen Erstquartalszahlen die Erwartungen übertroffen, hielt aber an seinem Jahresausblick lediglich fest, weil er im Gewinnausblick auf das laufende Quartal wegen sich abschwächender Umsatztrends weniger zuversichtlich ist. TJX (+1%) hat seine Jahresgewinnprognose nach guten Erstquartalszahlen dagegen erhöht. Western Alliance machten einen Satz um gut 10 Prozent. Die Regionalbank hat über weiter gestiegene Kundeneinlagen berichtet. Im Sog ging es für die schwer gebeutelte Pacwest-Aktie sogar um fast 22 Prozent nach oben. Tesla gewannen 4,4 Prozent. Unternehmenschef Elon Musk kündigte auf der Hauptversammlung nicht nur zwei neue Modelle an, sondern auch, dass der Elektroautohersteller nun auch Werbung schalten wolle.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,15 +7,6 4,08 -26,8 5 Jahre 3,59 +5,6 3,53 -41,4 7 Jahre 3,58 +5,1 3,53 -39,1 10 Jahre 3,57 +3,2 3,54 -30,7 30 Jahre 3,87 +1,7 3,86 -9,6

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 18, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Äußerungen verschiedener US-Notenbankvertreter, wonach es nicht ausgemacht ist, dass es in nächster Zeit eine Pause im Zinserhöhungsprozess gibt, mithin dieser gar schon gänzlich beendet ist, ließen die Renditen am US-Anleihemarkt steigen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0832 -0,1% 1,0841 1,0829 +1,2% EUR/JPY 148,98 -0,1% 149,15 148,87 +6,2% EUR/CHF 0,9742 +0,0% 1,1131 0,9735 -1,6% EUR/GBP 0,8685 +0,1% 0,8680 0,8676 -1,9% USD/JPY 137,53 -0,0% 137,57 137,49 +4,9% GBP/USD 1,2472 -0,1% 1,2490 1,2481 +3,1% USD/CNH 7,0301 +0,3% 7,0083 7,0087 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.278,42 -0,3% 27.366,43 26.797,97 +64,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar wurde ebenfalls gestützt von den als falkenhaft interpretierten Kommentaren der Fed-Vertreter. Daneben berichteten Marktteilnehmer von Eindeckungen von Positionen auf einen fallenden Dollar, die jüngst noch verstärkt eingegangen worden seien im Hinblick auf eine aktuell falkenhafter empfundene EZB gegenüber der US-Notenbank. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,52 72,83 -0,4% -0,31 -9,6% Brent/ICE 76,71 76,96 -0,3% -0,25 -9,0%

Deutlich nach oben ging es mit den Ölpreisen, die am Vortag von schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten gedrückt worden waren. Nun aber setzten die Akteure auch am Ölmarkt auf ein Ende des Schuldenstreits. Überraschend stark gestiegene US-Ölvorräte belasteten die Preise nicht nachhaltig. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 72,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.979,39 1.982,00 -0,1% -2,61 +8,5% Silber (Spot) 23,62 23,75 -0,5% -0,13 -1,5% Platin (Spot) 1.070,28 1.073,48 -0,3% -3,20 +0,2% Kupfer-Future 3,75 3,75 -0,0% -0,00 -1,9%

Der festere Dollar und die gestiegenen Anleiherenditen ließen den Goldpreis nachgeben. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.984 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

DEUTSCHE BANK

hat sich im Prozess um Transaktionen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu einer Vergleichszahlung von 75 Millionen Dollar bereit erklärt, wie Anwälte der Kläger berichten Dem Frankfurter Geldhaus wird vorgeworfen, den Sexhandelsring des mittlerweile verstorbenen Hedgefonds-Managers unterstützt zu haben. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat die Bank im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten eingeräumt

SOFTWARE AG

Der Finanzinvestor Silver Lake hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage den Startschuss für die Übernahme der Software AG gegeben. Die Aktionäre können ihre Anteile ab sofort bis zum 14. Juni um Mitternacht andienen - für 32,00 Euro je Aktie. Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie. Silver Lake will die Software AG so schnell wie praktisch möglich von der Börse nehmen.

AMAZON

will in den kommenden Jahren umgerechnet knapp 13 Milliarden Dollar in den Ausbau des indischen Cloud-Geschäfts investieren.

CISCO

hat im dritten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet und die Jahresgewinnprognose angehoben.

META

muss im Datenschutzstreit mit einer Rekordstrafe der Europäischen Union rechnen. Die Geldstrafe werde wahrscheinlich die bisher höchte Geldbuße von 746 Millionen Euro für Amazon in den Schatten stellen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Meta sei einer gerichtlichen Warnung zum Schutz der Verbraucherdaten vor US-Sicherheitsdiensten nicht nachgekommen.

SONY

will seine Finanzsparte an die Börse bringen. In ein bis zwei Jahren könnte es so weit sein, teilte der japanische Konzern mit. Nach der möglichen Abspaltung wolle Sony mit einem Anteil von weniger als 20 Prozent an der Sparte beteiligt bleiben

