DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Facebook-Eigentümer Meta Platforms muss im Datenschutzstreit mit einer Rekordstrafe der Europäischen Union rechnen. Die Geldstrafe werde wahrscheinlich die bisher höchte Geldbuße von 746 Millionen Euro für Amazon in den Schatten stellen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Meta sei einer gerichtlichen Warnung zum Schutz der Verbraucherdaten vor US-Sicherheitsdiensten nicht nachgekommen. Die irische Datenschutzkommission, die die EU-Geschäfte der meisten Silicon-Valley-Firmen beaufsichtigt, wird Meta dem Bericht zufolge wohl auch anweisen, alle Datentransfers in die USA einzustellen, die sich auf angeblich unsichere Vertragsklauseln stützten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA und China veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 264.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -20,0 zuvor: -31,3 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.169,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.643,00 -0,0% Nikkei-225 30.602,40 +1,7% Hang-Seng-Index 19.719,35 +0,8% Kospi 2.512,12 +0,7% Shanghai-Composite 3.304,24 +0,6% S&P/ASX 200 7.234,10 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorgaben der US-Börsen verhelfen am Donnerstag den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu Kursgewinnen. An der Wall Street war es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen, nachdem Anleger neue Hoffnung auf ein rechtzeitiges Ende des Streits um die Schuldenobergrenze der USA geschöpft hatten, womit ein Zahlungsausfall der USA vermieden werden könnte. In Tokio wird der Nikkei-Index von Aktien des Chipsektors angeführt. Advantest gewinnen 7,4 Prozent und Tokyo Electron 4,6 Prozent. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Volumen von bis zu 200 Milliarden Yen lässt den Kurs von Sony um 5,9 Prozent zulegen. Die japanischen Exporte sind im April weniger stark gestiegen als von Ökonomen prognostiziert, wodurch sich das Handelsbilanzdefizit überraschend stark ausgeweitet hat. Die Daten belasten jedoch nicht. Auch in Hongkong zeigen sich Technologiewerte überdurchschnittlich stark; ihr Subindex gewinnt 1,7 Prozent. Alibaba steigen um 3,2 Prozent. Der E-Commerce-Riese wird im späteren Tagesverlauf Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorlegen. Neben den US-Vorgaben stützen in Schanghai auch Spekulationen auf weitere geldpolitische Lockerungen der chinesischen Zentralbank, nachdem jüngste Konjunkturdaten darauf hingedeutet hatten, dass die Erholung der heimischen Wirtschaft an Schwung verliert.

US-NACHBÖRSE

Cisco hat in seinem dritten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr wurde angehoben. Die Aktie gab jedoch aufgrund von Sorgen über die Entwicklung bei den Auftragseingängen um 3,9 Prozent nach. Take-Two Interactive Software stiegen um 9,5 Prozent. Der Herausgeber von Video-Spielen wie Grand Theft Auto hat für das vierte Geschäftsquartal ein uneinheitliches Ergebnis vorgelegt. So blieb der Non-GAAP-Gewinn je Aktie hinter den Markterwartungen zurück, die Net-Bookings übertrafen jedoch die Erwartungen. Take-Two warb indessen mit einer starken Spiele-Pipeline. Der Maklerriese Charles Schwab (-1,7%) beschafft sich frisches Kapital durch Ausgabe langfristiger Anleihen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Bowlero rückten 2,0 Prozent vor. Der Bowlingcenter-Betreiber hat im dritten Geschäftsquartal zwar unerwartet einen Verlust geschrieben, der Umsatz übertraf jedoch die Erwartungen. Zudem wurde das Aktienrückkaufprogramm erhöht. Boot Barn knickten um 16,1 Prozent ein, nachdem die Schuh-Einzelhandelskette für das vierte Geschäftsquartal geringere Umsätze als erwartet gemeldet hat. Auch der Ausblick verfehlte die Markterwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.420,77 +1,2% 408,63 +0,8% S&P-500 4.158,77 +1,2% 48,87 +8,3% Nasdaq-Comp. 12.500,57 +1,3% 157,51 +19,4% Nasdaq-100 13.589,26 +1,2% 163,25 +24,2% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 906 Mio 806 Mio Gewinner 2.311 610 Verlierer 675 2.387 Unverändert 98 88

Fester - Neue Hoffnung auf eine Beilegung des Schuldenstreits hat die US-Börsen am Mittwoch nach oben getrieben. In einer zweiten Gesprächsrunde über eine Anhebung der Schuldenobergrenze waren sich die streitenden Parteien am Dienstag atmosphärisch nähergekommen. Konsens zwischen Demokraten und Republikanern scheint zu sein, dass ein Zahlungsausfall keine Option sei. Laut dem Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Republikaner Kevin McCarthy, könnte eine Einigung bis zum Ende der Woche möglich sein. Mit Blick auf die konjunkturelle Lage, die in den USA stark von der Konsumnachfrage abhängt, kamen von Einzelhandelsunternehmen erneut eher durchwachsene Signale. Der Discounter Target (+2,6%) hatte mit seinen Erstquartalszahlen die Erwartungen übertroffen, hielt aber an seinem Jahresausblick lediglich fest, weil er im Gewinnausblick auf das laufende Quartal wegen sich abschwächender Umsatztrends weniger zuversichtlich ist. TJX (+1%) hat seine Jahresgewinnprognose nach guten Erstquartalszahlen dagegen erhöht. Western Alliance machten einen Satz um gut 10 Prozent. Die Regionalbank hat über weiter gestiegene Kundeneinlagen berichtet. Im Sog ging es für die schwer gebeutelte Pacwest-Aktie sogar um fast 22 Prozent nach oben. Tesla gewannen 4,4 Prozent. Unternehmenschef Elon Musk kündigte auf der Hauptversammlung nicht nur zwei neue Modelle an, sondern auch, dass der Elektroautohersteller nun auch Werbung schalten wolle.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,15 +7,6 4,08 -26,8 5 Jahre 3,59 +5,6 3,53 -41,4 7 Jahre 3,58 +5,1 3,53 -39,1 10 Jahre 3,57 +3,2 3,54 -30,7 30 Jahre 3,87 +1,7 3,86 -9,6

Äußerungen verschiedener US-Notenbankvertreter, wonach es nicht ausgemacht ist, dass es in nächster Zeit eine Pause im Zinserhöhungsprozess gibt, mithin dieser gar schon gänzlich beendet ist, ließen die Renditen am US-Anleihemarkt steigen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:03 % YTD EUR/USD 1,0833 -0,1% 1,0840 1,0837 +1,2% EUR/JPY 148,96 -0,1% 149,15 148,38 +6,1% EUR/GBP 0,8687 +0,1% 0,8680 0,8718 -1,8% GBP/USD 1,2470 -0,2% 1,2490 1,2431 +3,1% USD/JPY 137,49 -0,1% 137,57 136,93 +4,9% USD/KRW 1.334,42 +0,1% 1.333,15 1.338,89 +5,7% USD/CNY 7,0131 +0,2% 6,9986 6,9991 +1,7% USD/CNH 7,0324 +0,3% 7,0083 7,0153 +1,5% USD/HKD 7,8272 -0,1% 7,8314 7,8337 +0,2% AUD/USD 0,6646 -0,2% 0,6662 0,6637 -2,5% NZD/USD 0,6252 +0,1% 0,6246 0,6239 -1,6% Bitcoin BTC/USD 27.277,16 -0,3% 27.366,43 26.847,09 +64,3%

Der Dollar wurde ebenfalls gestützt von den als falkenhaft interpretierten Kommentaren der Fed-Vertreter. Daneben berichteten Marktteilnehmer von Eindeckungen von Positionen auf einen fallenden Dollar, die jüngst noch verstärkt eingegangen worden seien im Hinblick auf eine aktuell falkenhafter empfundene EZB gegenüber der US-Notenbank. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,44 72,83 -0,5% -0,39 -9,7% Brent/ICE 76,55 76,96 -0,5% -0,41 -9,2%

Deutlich nach oben ging es mit den Ölpreisen, die am Vortag von schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten gedrückt worden waren. Nun aber setzten auch die Akteure am Ölmarkt auf ein Ende des Schuldenstreits. Überraschend stark gestiegene US-Ölvorräte belasteten die Preise nicht nachhaltig. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 72,83 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.978,40 1.982,00 -0,2% -3,60 +8,5% Silber (Spot) 23,60 23,75 -0,6% -0,15 -1,5% Platin (Spot) 1.069,70 1.073,48 -0,4% -3,78 +0,2% Kupfer-Future 3,74 3,75 -0,5% -0,02 -2,1%

Der festere Dollar und die gestiegenen Anleiherenditen ließen den Goldpreis nachgeben. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.984 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AMAZON

Die Cloud-Computing-Sparte von Amazon will in den kommenden Jahren eine hohe Milliardensumme für den Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur in Indien ausgeben. Bis 2023 sollen umgerechnet knapp 13 Milliarden US-Dollar investiert werden.

CISCO SYSTEMS

Der Netzwerkausrüster hat in seinem dritten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr wurde angehoben. Laut dem CFO sind die Aufträge im Jahresvergleich aufgrund von Sorgen um die Nachfrageentwicklung jedoch zurückgegangen. Cisco meldete einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden Dollar oder 78 Cent pro Aktie. Der Umsatz stieg auf 14,57 Milliarden von 12,84 Milliarden Dollar.

DEUTSCHE BANK

hat sich im Prozess um Transaktionen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu einer Vergleichszahlung bereit erklärt. Wie Anwälte der Kläger berichten, ist die Bank zur Beilegung einer Sammelklage zu einer Zahlung von 75 Millionen US-Dollar bereit. Dem Frankfurter Geldhaus wird vorgeworfen, den Sexhandelsring des mittlerweile verstorbenen Hedgefonds-Managers unterstützt zu haben. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat die Bank im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten eingeräumt.

SONY

Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern könnte seine Finanzsparte an die Börse bringen. In ein bis zwei Jahren könnte es so weit sein, teilte der japanische Konzern mit. Nach der möglichen Abspaltung wolle Sony mit einem Anteil von weniger als 20 Prozent an der Sparte beteiligt bleiben. Das dann möglicherweise abgespaltene Unternehmen solle weiterhin die Marke Sony nutzen. Zudem sollen nach wie vor Synergien mit anderen Geschäftsbereichen des Konzerns gehoben werden.

