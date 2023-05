Echt günstige Aktien für Schnäppchen-Jäger? Ja, es gibt sie noch! Viele Growth- oder auch Value-Aktien haben zwar zuletzt den Turnaround hingelegt. So mancher Name macht derzeit jedoch noch nicht mit. Ob berechtigt oder nicht, das kann jeder Investor ja letztlich selbst entscheiden. Ich möchte heute zwei spannende Namen hervorheben: Nämlich PayPal (WKN: A14R7U) und die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002). Sehen wir uns einmal was, was diese Aktien wirklich so günstig werden lässt. PayPal: Echt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...