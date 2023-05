Gold: Ein wichtiges Korrekturziel ist erreicht

Anzeige / Werbung

Die Gesichter vieler Goldkäufer sind in den letzten Tagen deutlich länger geworden, denn das gelbe Metall hat seine laufende Konsolidierung nicht nur fortgesetzt, sondern diese nach dem Rückfall unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie noch einmal deutlich beschleunigt.

Die Zone um 2.020 US-Dollar, die dem Goldpreis zunächst für einige Tage etwas Halt geboten hatte, wurde in der Zwischenzeit aufgegeben und seitdem der Goldpreis am 12. Mai seine kurzfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen hat, nahm auch die Dynamik des Abverkaufs deutlich zu.



In der Zwischenzeit notiert der Goldpreis bei 1.978 US-Dollar und ist damit fast bis in den Bereich der Unterstützung bei 1.970 US-Dollar zurückgefallen. Noch ist die zentrale Unterstützung nicht erreicht, doch es wäre sehr verwunderlich, sollte diese Annäherung nicht in den nächsten Stunden vollzogen werden.