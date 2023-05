Hochrangiges Multi-Stakeholder-Event über die Erschließung des Potenzials von Unternehmerinnen bei der Innovation in der digitalen Wirtschaft im Vorfeld der Bekanntgabe der ersten drei Gewinner des WEA Digital Innovation Challenge

Im Einklang mit dem diesjährigen Thema der Commission on the Status of Women (CSW67) über Innovation und Technologie aus der Perspektive der Geschlechter, kamen auf einer im MetLife-Hauptsitz in New York stattfindenden CSW-Nebenveranstaltung des Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) erstklassige Diskussionspartner zusammen. Hochrangige Vertreter von WEA-Partneragenturen, des Privatsektors und von Zivilgesellschaften erörterten die Frage, wie ein gendergerechteres Ökosystem für Unternehmerinnen aufgebaut werden könne, damit diese an der digitalen Wirtschaft teilnehmen und sich dort behaupten können. Die Referenten identifizierten den WEA als erfolgskritische Multi-Stakeholder-Lösung, mit der Engpässe für Unternehmerinnen beseitigt werden könnten.

Bei der erstmaligen Erörterung der Rolle von Innovation und Technologie unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung der Geschlechter, seit die CSW ins Leben gerufen wurde, umfassten die von den Mitgliedstaaten auf der CSW67 verabschiedeten Schlussfolgerungen einen Satz empfohlener Richtlinien für Stakeholder, einschließlich Regierungen, Privatsektor und Zivilgesellschaft. Die Richtlinien sollen die vollumfängliche und gleichgestellte Teilnahme und Führungsarbeit von Frauen und Mädchen bei der Gestaltung und Einführung digitaler Technologien und Innovationsprozesse fördern.

Die Podiumsdiskussion drehte sich um folgende Aspekte:

die kritische Bedeutung der Rolle von Unternehmerinnen als wichtigen Innovationstreiberinnen bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und

bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und den Beitrag von Unternehmerinnen zum Wirtschaftswachstum und zur Reduzierung von Armut

Die Hindernisse, die Unternehmerinnen im Wege stehen, wenn sie ihr Geschäft aufbauen und ihre Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen wollen, wurden ebenfalls den Blickpunkt gerückt, darunter:

ein mangelnder Zugang zu Kapital, ungleiche gesellschaftliche Normen, fehlende Konnektivität und Zeit- und Ausbildungszwänge, die alle die Konkurrenzfähigkeit von Frauen auf dem digitalen Markt behindern.

Die Bedeutung der Digitalisierung als wichtigem Befähiger von Unternehmerinnen und die Rolle der digitalen Technologien bei der Unterstützung von geschäftstüchtigen Frauen im Verlauf der Pandemie wurden ebenfalls unterstrichen sowie die Auswirkungen der Pandemie auf die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt und Frauenrechte insgesamt.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Bedeutung eines starken Ökosystems, in dem Frauen wettbewerbsfähig sein und ihr Geschäft aufbauen können. Die TeilnehmerInnen, die verschiedene Sektoren der Wirtschaft repräsentierten, verwiesen auf den WEA als außergewöhnliche, gebrauchsbereite Plattform, die bestrebt ist, die Barrieren für Unternehmerinnen durch eine Partnerschaft zwischen dem Privatsektor und sechs einzigartigen UN-Agenturen abzubauen.

Die WEA-Veranstaltung war auch der Anlass, die Gewinner des Digital Innovation Challenge des WEA bekannt zu geben.

Der Challenge-Wettbewerb ist eine Initiative des WEA und wird von der ITU in Zusammenarbeit mit Mary Kay durchgeführt. Das Ziel besteht im Aufbau eines förderlichen Umfeldes für Unternehmerinnen, indem Barrieren abgebaut werden, einschließlich der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern, was im Einklang mit dem diesjährigen Thema der CSW67 über Innovation und Technologie aus der Perspektive der Geschlechter steht.

Der im Dezember 2022 am globalen Hauptsitz des WEA-Partners, International Telecommunication Union, in Genf gestartete Wettbewerb WEA Digital Innovation Challenge erhielt 250 Beiträge aus 54 Ländern von Unternehmen, die sich entweder im Besitz von Frauen befanden oder von mindestens einer Frau mitgegründet wurden, jeweils mit einer einzigartigen digitalen Lösung, die die sozioökonomischen Vorteile in ihrer Gemeinschaft fördern sollte. Im Einklang mit der Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital der ITU soll der Wettbewerb verdeutlichen, wie ein aufstrebendes Ökosystem digitaler Innovation aussehen könnte, und ein förderliches Umfeld für Unternehmerinnen aufbauen, sodass diese an der digitalen Wirtschaft teilnehmen können.

Die 10 Preisträger wurden eingeladen, ihren zweiminütigen Live-Pitch vor einer Grand Jury von Fachleuten, bestehend aus Investoren und sektorübergreifenden Vertretern, die jeweils ihre eigenen Erkenntnisse beisteuerten, auf der CSW-Veranstaltung vorzutragen.

Zu den Mitgliedern der Grand Jury gehörten:

Dan Seymour , Strategic Partnerships Director, UN Women;

, Strategic Partnerships Director, UN Women; Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay Inc.;

Chief Operating Officer, Mary Kay Inc.; Harry O'Mealia, CEO und President, 1919 Investment Counsel;

CEO und President, 1919 Investment Counsel; Julia Pimsleur, Gründerin, Million Dollar Women Network;

Gründerin, Million Dollar Women Network; Selin Oz, SME Banking Entrepreneurship Banking, Senior Manager, Garanti BBVA;

SME Banking Entrepreneurship Banking, Senior Manager, Garanti BBVA; Tess Mateo , Sustainability ESG Impact Investor, US-amerikanische W20-Beauftragte der G20;

, Sustainability ESG Impact Investor, US-amerikanische W20-Beauftragte der G20; Ursula Wynhoven, Vertreterin bei den Vereinten Nationen in New York, International Telecommunication Union.

Die 10 Preisträger erhalten in den kommenden Monaten Zugang zum "Digital Innovation Challenge Acceleration Program", wo sie kapazitätsfördernde Schulung erhalten und an einem virtuellen Bootcamp teilnehmen, um ihre Geschäftspläne weiter auszufeilen. Hinzu kommen spezialisierte Mentorate und Zugang zu einem Changemaker-Netzwerk. Anschließend nehmen ausgewählte Preisträger an dem prestigeträchtigen Global Innovation Forum der ITU später in diesem Jahr teil und gesellen sich zu einer Praxisgemeinschaft, um zu erkunden, wie die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern übersprungen werden kann, und Lösungen für globale Herausforderungen zu finden.

Special Mention Awards wurden an drei Unternehmen verliehen, die Beratungsstunden vom 1919 Investment Counsel erhalten. Den ersten, mit 10 Beratungsstunden dotierten Platz belegte Tiny Totos, ein Social-Enterprise aus Kenia, das hochwertige Kinderbetreuung bereitstellt. Durch Schulung, Zugang zu Kapital, ein Netzwerk und eine Technologieplattform hilft Tiny Totos bei der Errichtung von Kindertagesstätten, um die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung zu steigern und die Qualität der Kinderbetreuung im Land zu verbessern.

Die beiden nächstplatzierten Firmen erhalten jeweils 5 Stunden Beratungsleistungen: Health Innovation Exchange (HIEx) und Gwiji for Women Gig Workers. Diese befassen sich ebenfalls mit wichtigen sozialen Herausforderungen. HIEx identifiziert Probleme in Gesundheitssystemen und schafft Verbindungen zwischen Innovatoren und wichtigen Teilnehmern des Gesundheitswesens, insbesondere in Afrika und Asien, um Lösungen bereitzustellen, die den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung verbessern können. Gwiji for Women Gig Workers ist ein technisches Startup-Unternehmen, das Barrieren der Arbeitsmarktteilnahme für Frauen mit niedrigem Einkommen in Kenia abbaut. Es identifiziert, überprüft, schult und befähigt Frauen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten als selbständig tätige Reinigungskräfte und stellt über eine mobile App Verbindungen zu potenziellen Kunden her.

Der WEA Digital Innovation Challenge fand vor der Kulisse eines in rapidem Wandel befindlichen wirtschaftlichen Umfeldes statt, in dem digitale Technologien rasant ansteigen und eine ganze digitale Wirtschaft entsteht. Die Veranstalter des Wettbewerbs erkannten, dass die digitale Beschleunigung Ungleichheiten potenziell festschreiben könnte, und präsentierten darum eine Gelegenheit, die Digitalisierung als Barriere des wirtschaftlichen Standes von Frauen zu erörtern.

An der hochkarätigen Diskussionsrunde nahmen die folgenden sektorübergreifenden VertreterInnen teil:

Begrüßung: Dr. Cindy Pace , VP, Global Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer, MetLife

Eröffnende Bemerkungen: Anita Bhatia , UN Assistant Secretary-General und Deputy Executive Director UN Coordination, Partnerships, Resources and Sustainability, UN Women Ulrika Modéer , UN Assistant Secretary-General und Director des Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP

Einführende Bemerkungen: Deborah Gibbins , Chief Operating Officer, Mary Kay Inc.

Keynote-Ansprache: Virginia Littlejohn , Co-Head der Women20 (W20) US-Delegation für die G20-Länder; Global Coordinator, W20's Women Entrepreneurs Act Initiative (WE Act); Beraterin, Women7 (W7) für die G7-Länder, und Co-Coordinating Team for Women's Empowerment, Meaningful Participation, and Leadership; Forbes Women 50 over 50 (Investment)

Diskutantin: Sonia Jorge , Gründerin und Executive Director, Global Digital Inclusion Partnership (GDIP)

Schlussbemerkungen: Dr. Cosmas Luckyson Zavazava , Director Telecommunication Development Bureau, ITU



Die obigen DiskussionsteilnehmerInnen erörterten die Bedeutung des Unternehmertums von Frauen als kritischem Faktor der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung sowie die Notwendigkeit der Schaffung eines gendergerechten Ökosystems, in dem sich Unternehmerinnen behaupten und ihr Geschäft in der digitalen Wirtschaft aufbauen können.

"Unternehmerinnen stehen vor Hindernissen, die das Wachstum ihres Geschäfts behindern von Kapitalmangel bis hin zu sozialen Normen plus Zeit- und Ausbildungszwänge. Unternehmerische Tätigkeiten können eine starke Triebkraft für gesellschaftliche Veränderungen sein. Allerdings sind Unternehmertum und die daraus entstehenden Vorteile weiterhin unter männlicher Dominanz. Durch die Entwicklung eines gendergerechteren Ökosystems für Startups und die Infragestellung des aktuellen Geschäftsmodells können wir die Hindernisse für Unternehmerinnen abbauen, damit diese erfolgreich sein und ihr volles Potenzial entfalten können."

Dr. Cindy Pace, VP, Global Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer, MetLife

"In Indien erhielten 200 Millionen Frauen Geld im Verlauf der Pandemie, da die Digitalisierung dies durch das Mobiltelefon und durch ein nationales Ausweissystem möglich gemacht hatte. Zwei Jahre nach der Pandemie stehen Frauen jedoch weiterhin vor enormen Barrieren beim Zugang zu Risikokapital und daher bei der Innovation. Wir wissen, dass weniger als 5 Prozent des Risikokapitals an Firmen im Besitz von Frauen vergeben wird. Und solange sich in diesem Ökosystem der Finanzierung für Frauen nichts ändert, wird es auch im Leben von Unternehmerinnen keine wesentlichen Änderungen geben."

Anita Bhatia, UN Assistant Secretary-General und Deputy Executive Director UN Coordination, Partnerships, Resources and Sustainability, UN Women

"In den letzten zwei Jahren haben mehr als 600 Millionen Menschen zum ersten Mal das Internet genutzt, aber 2,7 Milliarden Menschen sind weiterhin offline, die meisten davon Frauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen mit Technologie umgehen können, ist auch 25 Prozent niedriger als bei Männern, wodurch ihnen grundlegende Chancen entgehen, sich Technologie zunutze zu machen. Hinzu kommt, dass Firmen im Besitz von Frauen zwar 30 Prozent der registrierten Geschäfte weltweit ausmachen, aber nur 10 Prozent davon haben Zugang zu Wachstumskapital. Wir müssen auch bedenken, dass grundlegede Gesetze bestehen müssen, bevor digitale Errungenschaften Frauen zugutekommen können, und das bedeutet, dass die Frauenrechte ebenfalls weiterentwickelt werden müssen."

Ulrika Modéer, UN Assistant Secretary-General und Director des Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP

"Wir müssen den aktuellen Trend der genderblinden Innovation umkehren und die Kluft zwischen den Geschlechtern beim Zugang zu Technologien und bei digitaler Ausbildung und Befähigung überbrücken. Es ist an der Zeit sicherzustellen, dass Frauen nicht zurückbleiben. Es ist jedoch eine zu große Aufgabe für ein Unternehmen oder eine Branche allein. Angesichts des Umfangs dieser Herausforderung brauchen wir mehr sektorübergreifende Partner, die sich unseren Bemühungen anschließen und das Umfeld aufbauen, wo Unternehmerinnen innovativ tätig sein, sich behaupten und entfalten können. Mit dem Women's Entrepreneurship Accelerator haben wir eine gebrauchsfertige Plattform, um eine gerechtere und integrativere digitale Marktumgebung und Gesellschaft gestalten zu können."

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay Inc

"Forschungsergebnisse zeigen, dass ein inhärentes Gendervorurteil besteht, das Unternehmerinnen am gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen wie Finanzen und Märkten hindert, während eine schwache Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen und Privatsektor innerhalb des Ökosystems Frauen abschreckt, wichtige Pfeiler des Systems in Anspruch zu nehmen. Demzufolge gehen viele Unternehmerinnen lieber ihren eigenen Weg. Rahmenrichtlinien und Partnerschaften, die einen holistischeren und synergiebetonteren Ansatz verfolgen, wie der Women's Entrepreneurship Accelerator, spielen eine entscheidende Rolle bei der Erschließung des vollen Potenzials von Unternehmerinnen. Die weitere Ausdehnung der WEA-Partnerschaft kann die Fortschritte noch weiter vorantreiben."

Virginia Littlejohn, Co-Head der Women20 (W20) US Delegation für die G20-Länder; Global Coordinator, W20's Women Entrepreneurs Act Initiative (WE Act); Beraterin, Women7 (W7) für die G7-Länder, und Co-Coordinating Team for Women's Empowerment, Meaningful Participation, and Leadership; Forbes Women 50 over 50 (Investment)

"In den vergangenen zehn Jahren hat die Welt rund eine Billion US-Dollar eingebüßt, weil Frauen nicht in die digitale Wirtschaftstätigkeit einbezogen wurden. Wenn wir das umkehrten, könnten wir über 525 Milliarden USD gewinnen, indem diese Lücke geschlossen würde. Das bedeutet, dass Staaten in den nächsten 5 Jahren weitere 525 Milliarden USD verdienen könnten, wenn Frauen als aktive Wirtschaftsteilnehmerinnen einbezogen würden. Um die Lücke in der universellen bedeutungsvollen Konnektivität bis zum Jahr 2030 zu schließen, wären nur 430 Milliarden USD erforderlich. Man bedenke nur: Soviel Geld gibt die Welt jedes Jahr allein für Limonade aus! Dies ist ein Grundbedarf, um Frauen ins Internet zu holen, um unternehmerische Chancen und Gelegenheiten für Teilnahme, Kreativität, Innovation und Engagement mit digitalen Dienstleistungen und Produkten zu schaffen."

Sonia Jorge, Gründerin und Executive Director, Strategy and Partnerships, Global Digital Inclusion Partnership

"Die im Rahmen des Challenge-Wettbewerbs präsentierten Lösungen sind unbestreitbare Verbesserungen der Welt. Integrative und gleichberechtigte Innovationen werden uns helfen, uns in einer neuen digitalen Welt zurecht zu finden, die immer volatiler, unsicherer, komplexer und zweideutiger wird. Digitale Innovationsökosysteme leiden weiterhin an einer erheblichen Kluft zwischen den Geschlechtern, die alle Menschen betrifft. Es sind Ökosysteme für eine gendergerechtere digitale Innovation notwendig, um Volkswirtschaften und Gesellschaften weltweit zu verbessern und künftigen sozioökonomischen Krisen vorzubeugen, wie wir sie bereits erlebt haben."

Dr. Cosmas Luckyson Zavazava, Director des Telecommunication Development Bureau bei ITU

Eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion finden Sie hier und eine Aufzeichnung des WEA Digital Innovation Challenge finden Sie hier.

Über den Women's Entrepreneurship Accelerator

Der Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) ist eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft zur Förderung des Unternehmertums von Frauen, die während der UNGA 74 gegründet wurde. Dabei kommen sechs Organisationen der UN zusammen: Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO), das Internationale Handelszentrum (International Trade Centre, ITC), die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU), das UN-Entwicklungsprogramm (UN Development Programme, UNDP), der UN Global Compact (UNGC) und UN Women sowie Mary Kay Inc., um bis zum Jahr 2030 5 Millionen Unternehmerinnen zu fördern.

Oberstes Ziel der Initiative ist es, den Entwicklungsbeitrag von Unternehmerinnen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu maximieren, indem ein förderliches Ökosystem für Unternehmerinnen auf der ganzen Welt geschaffen wird. Der Accelerator ist ein Beispiel für die transformative Kraft einer Multi-Partnerschaft von einzigartiger Größenordnung, die das Potenzial von Unternehmerinnen ausschöpfen kann. Weitere Informationen finden Sie unter we-accelerate. Folgen Sie uns: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

