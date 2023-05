The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.05.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.05.2023



ISIN Name

CH0417086052 VAR GROUP 18-23

EU000A1G0BC0 EFSF 13/23 MTN

US29078EAA38 EMBARQ CORP. 2036

NO0010822935 BORR DRILLING 18/23 CV

CH0460054437 AROUNDTOWN 19/26 MTN

DE000LB1DP15 LBBW STUFENZINS 16/23

DE000HLB0VS3 LB.HESS.-THR.KMF05A/2013

XS2001192231 TOYOTA M.FIN 19/23 MTN

DE000NLB9A45 NORDLB FESTZINSANL.09/17

XS2148404994 EIB 20/23 MTN

DE000A30V570 BK GROUP AG ANL 23/29

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken