44 der professionellen Anleger nutzen inzwischen Nachhaltigkeitsanalysefunktionen oder -daten von mehreren Dienstleistern. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer bei der Analyse der Nachhaltigkeit ihrer Portfolios nach einer größeren Anzahl hochwertigerer Lösungen suchen, so die Ergebnisse einer neuen Umfrage von Clarity AI.

Clarity AI, die führende Technologieplattform für Nachhaltigkeit, hat eine Marktbefragung unter mehr als 160 professionellen Anlegern durchgeführt, darunter Vermögensverwalter und Vermögenseigentümer in Europa und Nordamerika, um Einblicke in die Anlageprioritäten und -präferenzen von Anlegern in Bezug auf Nachhaltigkeit zu gewinnen.

Laut den Umfrageergebnissen gaben mehr als 60 der Befragten an, dass Investitionen, die die Welt nachhaltiger machen, ein Muss für ihre Kunden oder Interessengruppen sind. Derzeit kaufen 44 derselben Umfrageteilnehmergruppe Nachhaltigkeitsanalysefunktionen oder -daten von mehr als einem Dienstleister.

Zudem sind 81 der Befragten offen für einen Wechsel des Anbieters von Nachhaltigkeitsanalysen oder -daten. Als die zwei Hauptgründe für einen Wechsel wurden der Zugriff auf qualitativ hochwertigere Daten (35 %) und die Wahl einer Lösung, die sich leichter in den bestehenden Arbeitsablauf integrieren lässt (14 %), genannt.

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Informationen und Analysefunktionen für nachhaltige Investitionen steigt, wobei professionelle Anleger die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-, Impact- und Netto-Null-Faktoren bei Investitionsentscheidungen zunehmend berücksichtigen. Die nächste Welle technologischer Umwälzungen wird von den Anlegern aufgegriffen. Bevorzugt werden Lösungen, die sich leicht in bestehende Anlageprozesse integrieren lassen.

Zu den Ergebnissen der Umfrage erklärte Chris Ciompi, Chief Marketing Officer bei Clarity AI: "Wir freuen uns zu beobachten, dass mehr als 60 der professionellen Anleger mittlerweile nachhaltige Anlagen als ein Muss für ihre Kunden oder Stakeholder betrachten. Die Tatsache, dass 44 der Befragten derzeit Nachhaltigkeitsanalysefunktionen oder -daten von mehr als einem Dienstleister kaufen und dass 81 der Marktteilnehmer bereit sind, den Anbieter zu wechseln, zeigt nicht nur, wie hoch die Nachfrage ist, sondern auch, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Nachhaltigkeitsdaten und -analysen mehr und Besseres wollen."

Auf die Frage, mit welchem Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen oder -daten sie zusammenarbeiten würden, wenn sie nur einen Dienstleister wählen dürften, nannten die Befragten am häufigsten Clarity AI. Clarity AI wurde von 31 der Befragten angegeben, wobei die beiden größten Legacy-Anbieter mit 30 bzw. 15 der Nennungen auf den nächsten Plätzen lagen.

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Unternehmen, Regierungen und Verbrauchern ökologische und soziale Erkenntnisse zu liefern. Die Kompetenzen von Clarity AI sind ein unverzichtbares Werkzeug für eine durchgängige Nachhaltigkeitsanalyse in den Bereichen Investment, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce für Verbraucher und regulatorisches Berichtswesen. Mit Stand Mai 2023 analysiert die Plattform von Clarity AI mehr als 70.000 Unternehmen, 390.000 Fonds, 198 Länder und 199 Kommunalverwaltungen und ist damit so breit aufgestellt wie kein anderer Anbieter auf dem Markt. Clarity AI erfüllt seine Mission, gesellschaftliche Auswirkungen auf die Märkte zu erzielen, unter anderem dadurch, dass es seine Fähigkeiten durch die Integration mit Partnern wie BlackRock Aladdin, Refinitiv, einem Unternehmen der LSEG, BNP Manaos, CACEIS und Simcorp direkt in die Arbeitsabläufe der Kunden einbringt. Darüber hinaus erreichen die Nachhaltigkeitsinformationen von Clarity AI mehr als 150 Millionen Verbraucher bei mehr als 400.000 Händlern auf der Klarna-Plattform. Clarity AI verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Das Kundennetzwerk verwaltet Vermögenswerte in zweistelliger Billionenhöhe und umfasst Unternehmen wie Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas.

Die Umfrage erfolgte im April 2023.

