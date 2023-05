HIROSHIMA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist zum G7-Gipfel in Japan eingetroffen. Bidens Regierungsmaschine landete am Donnerstag auf einem Militärflugplatz südlich von Hiroshima. In der Stadt halten die sieben führenden demokratischen Industriestaaten von Freitag bis Sonntag ihren diesjährigen Gipfel ab. Zur G7-Gruppe gehören neben den USA auch Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan und Kanada sowie zusätzlich Vertreter der Europäischen Union. Neben dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Problemen der Weltwirtschaft geht es bei dem Gipfel auch um das Verhältnis des Westens zu China./jac/DP/mis