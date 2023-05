EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

CTS EVENTIM verzeichnet starken Jahresauftakt 2023 und erzielt deutliches Wachstum bei Umsatz und normalisiertem EBITDA



18.05.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung CTS EVENTIM verzeichnet starken Jahresauftakt 2023 und erzielt deutliches Wachstum bei Umsatz und normalisiertem EBITDA Konzernumsatz im 1. Quartal 2023 mit 366,2 Mio. Euro 163% über 1. Quartal 2022

Normalisiertes EBITDA übertrifft im 1. Quartal 2023 Vorjahreszeitraum um 221%

Internet-Ticketmenge mit 58% Wachstum deutlich über Vorjahres-Niveau München, 18. Mai 2023. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, verzeichnet einen starken Jahresauftakt 2023 und ist mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum gestartet. Im 1. Quartal 2023 lag der Konzernumsatz bei 366,2 Mio. Euro im Vergleich zu 139,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal und 282,7 Mio. Euro im 1. Quartal 2019, dem letzten Jahr vor Ausbruch der Pandemie. Das normalisierte Konzern-EBITDA betrug im 1. Quartal 2023 76,0 Mio. Euro, nach 23,7 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres und 57,1 Mio. Euro im 1. Quartal 2019. An diesen Zuwächsen hatten sowohl das Ticketing- als auch das Live Entertainment-Segment ihren Anteil. Die normalisierte EBITDA-Marge betrug 21% (Vorjahr 17%). Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "CTS EVENTIM setzt das zurückliegende Rekordjahr bereits im ersten Jahresviertel 2023 erfolgreich fort. Die Resultate zeigen, dass das Interesse für Live Entertainment ungebrochen ist. Die hohe Kauferwartung unserer Kundinnen und Kunden vor allem an Tourneen von Top-Acts haben wir vollauf erfüllen können. Wir sind national wie international auf einem organischen Wachstumskurs und versprechen uns eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung." Im Segment Ticketing erreichten die Umsatzerlöse im 1. Quartal 2023 148,3 Mio. Euro (VJ: 76,5 Mio. Euro) und lagen damit 42% über dem Niveau des 1. Quartals 2019 (104,5 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA betrug im 1. Quartal 2023 67,8 Mio. Euro (VJ: 27,2 Mio. Euro), was einem Zuwachs von 62% gegenüber dem 1. Quartal 2019 (41,9 Mio. Euro) entspricht. Neben der guten Entwicklung im Kernmarkt Deutschland waren die Märkte Italien, Österreich, Schweiz und Brasilien weitere Wachstumstreiber. Im 1. Quartal 2023 kletterte der Umsatz im Segment Live Entertainment auf 223,8 Mio. Euro (VJ: 65,1 Mio. Euro), ein Plus um 23% gegenüber dem Wert vor vier Jahren (182,2 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA betrug im 1. Quartal 2023 8,2 Mio. Euro (VJ: -3,5 Mio. Euro) und lag damit unter dem 1. Quartal 2019 (15,2 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA wurde im 1. Quartal 2023 von gestiegenen Vorlauf- und Durchführungskosten für Festivals belastet. In 2023 lag die verkaufte Internet-Ticketmenge bislang bei 18 Millionen Tickets, was einem deutlichen Wachstum von 58% gegenüber dem Vorjahresniveau entspricht (11 Mio.). Um die Position von CTS EVENTIM im internationalen Touring-Markt weiter zu festigen und künftig Top-Acts für US-amerikanische und globale Tourneen unter Vertrag zu nehmen, wurde im März 2023 das neue Joint Venture mit "Mammoth, Inc." und "AG Entertainment Touring" verkündet. Die Quartalsmitteilung zur Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate des Jahres 2023 steht am 24. Mai 2023 auf www.eventim.de bereit.

Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden ca. 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur CTS EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Gemäß dem "Global Promoter Ranking 2022" von Pollstar ist die Gruppe der drittgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2022 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 1,9 Mrd. Euro. Pressekontakt:

Head of Corporate Communications:

Carmen Fesenbeck

Tel.: +49.40.380788.7299

carmen.fesenbeck@eventim.de Investor Relations:

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

Tel.: +49.421.3666.270

marco.haeckermann@eventim.de



18.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com