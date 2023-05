Osnabrück (ots) -Führender Klima-Ökonom ruft G-7-Gipfel zu konkreten Finanzierungsangeboten an ärmere Kohle-Länder aufPIK-Chef Edenhofer: Globaler Kohleausstieg muss in Hiroshima in Gang gebracht werden - Hoffnung auf "kraftvolles Signal"Osnabrück. Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer hat den G-7-Gipfel zu "konkreten Finanzierungsangeboten" an ärmere Kohle-Länder aufgerufen, damit sich der Kohleausstieg und der Aufbau der Erneuerbaren für sie lohnt. "Ansagen der G-7-Länder dazu wären ein kraftvolles Signal", sagte der Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Es helfe wenig, wenn sich die Industriestaaten selbst weitere Ziele setzen würden. "Stattdessen sollte es auch in Hiroshima endlich darum gehen, wie ein globaler Kohleausstieg in Gang zu bringen ist", so Edenhofer mit Blick auf den G-7-Gipfel von Freitag bis Samstag in der japanischen Stadt.Als Geldgeber für die Finanzierungszusagen stünden multilaterale Entwicklungsbanken bereit, betonte Edenhofer in der "NOZ". Entsprechende Signale der G-7-Staaten seien jetzt wichtig, denn die Zeit zwischen den UN-Klimagipfeln müsse für den Start von Verhandlungen mit den rund 15 ärmeren Kohle-Ländern über glaubwürdige Ausstiegspfade genutzt werden. "Nur so wird aus der schier ewigen Ankündigungs-Klimapolitik auch eine Umsetzungspolitik", sagte der Wissenschaftler.Der Link zum Webartikel: www.noz.de/44751559Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5512237