DJ SENTIMENT/Stimmung unter Privatanlegern trotz DAX-Jahreshoch mau

FRANKFURT (Dow Jones)--So richtig passt das Bild nicht zusammen. Während der DAX auf Jahreshoch notiert, wird die Stimmung unter den Privatanlegern einfach nicht besser. Und nicht nur das. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist in diesem Panel mit einem Stand von minus 22 auf ein neues Jahrestief gefallen. Spannend wird nun, wie sich die Bullen verhalten, wenn der DAX in Richtung Rekordhoch marschiert. Eine zu erwartende "Stampede" dürfte dann für Käufe am deutschen Aktienmarkt sorgen.

Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland fiel in der zurückliegenden Woche um einen Prozentpunkt auf nur noch 27 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären stieg um diesen einen Punkt auf 48 Prozent, während der Anteil der Neutralen bei 24 Prozent verharrte.

Vergleichbar mau ist die Stimmung unter den privaten US-Anlegern. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, schrumpfte dort das Bärenlager zwar leicht, so fiel der Anteil der Pessimisten von 41,2 auf 39,7 Prozent, liegt allerdings weiter deutlich über dem historischen Wert von 31. Auch der Anteil der Bullen fiel auf 22,9 (Vorwoche: 29,4) Prozent, was deutlich unter dem historischen Wert von 37,5 liegt. Zulauf erhielt das Lager der neutral gestimmten Privatanleger, das auf 37,4 Prozent der Befragten stieg nach 29,4 Prozent in der Vorwoche.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2023 04:12 ET (08:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.