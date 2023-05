NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Abermals habe der Technologiekonzern die Erwartungen übertroffen, abermals habe Siemens die Prognose erhöht, und abermals sei es ein Quartal gewesen, das seine langfristige Investment-Einschätzung stütze./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / 00:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 00:12 / BST

DE0007236101